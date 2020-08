Aporta pruebas Municipio por robo de estatua de la Alameda

Roberto Lira

Celaya.- El director de Servicios Municipales, José Álvaro Rivera Rangel informó que, luego de permanecer cerrados por cinco meses, a partir de este jueves los panteones municipales volverán abrir sus puertas a visitantes, así como en otros rubros, el ingreso deberá ser bajo los protocolos de sanidad y distancia.

A raíz de la pandemia los cementerios han permanecidos cerrados desde el 23 de marzo, ahora con el cambio en el Semáforo Estatal de Reactivación vuelven a ser abiertos a la ciudadanía, con un acceso a grupos de máximo diez personas, si van de visita, o hasta 15 si se trata de algún servicio de inhumación, asimismo, señaló que el cupo total permitido será del 30%, alrededor de 400 personas.

“Estamos a puerta cerrada, sin embargo, si alguien llega visitar una tumba específica se le permite el acceso; al ingresar se tiene un área de desinfección, que es un tapete y un producto para la ropa, además del gel antibacterial, se les toma la temperatura y algunos datos para llevar un registro de quienes van ingresando”, explicó el director.

Señaló que principalmente las personas acuden a limpiar la tumba de su familiar o cambiar flores y regularmente se trata de grupos de dos o tres personas, y solo en festividades como el Día de Muertos o el evento de las Luminarias, se llega a tener un cupo aproximado de mil 200 personas al mismo tiempo dentro del panteón, por lo que el funcionario consideró que los límites establecidos de afluencia son adecuados.

Esta medida aplica en los dos panteones de la zona urbana, el Norte y el Sur, así como los cinco de rurales; Rincón Tamayo, el Sauz de Villaseñor, El Puesto, San Miguel Octopan y San Juan de la Vega.

Ciudadanos quitan cintas

Aunque el Semáforo Naranja ya permite la apertura de los espacios públicos al aire libre en un 50%, el Municipio no ha autorizado el uso de plazas, parques y jardines, sin embargo los ciudadanos no esperaron más y este jueves quitaron todas las cintas amarillas de la Alameda.

Los trabajadores del parque platicaron que de por sí durante toda la contingencia sanitaria por el coronavirus, muchos no respetaron la restricción de no usar las bancas, los juegos infantiles y no ingresar al parque a correr; pero este jueves un ciudadano quitó las cintas y aparenta que el parque ya no tiene ninguna restricción.

Los únicos sitios que aún mantenían las cintas de amarillas de clausura eran la Alameda y el Jardín, y sólo este último sigue cerrado.

Durante los cinco meses de prohibición de los espacios públicos, hubo decenas de personas que afirmaron que no estaban de acuerdo con la medida de restricción.

G.R