Aporta Gobierno del Estado 25 MDP pesos más a base militar

Así lo informó esta mañana el gobernador Miguel Márquez Márquez

Catalina Reyes

Guanajuato.– El Gobierno del Estado aportó otros 25 millones de pesos para la construcción de la base militar en Irapuato, con lo cual suman ya 375 millones de pesos en total entregados por el Gobierno de Guanajuato para la edificación, dio a conocer hoy por la mañana Miguel Márquez Márquez.

Los 25 millones son adicionales a los 350 millones de pesos que ya había aportado anteriormente y se destinarán a la construcción de una guardería y de una escuela; “el recurso ya está depositado”, precisó.

En entrevista reiteró que su gobierno dejará en septiembre de 2018 un estado de fuerza de más de 6 mil policías en la entidad, de los cuales 3 mil 600 serán estatales y 3 mil 200 militares, los que se van destacar en la base militar.

Enrique Avilés, director de Comunicación Social de Gobierno del Estado precisó que hasta el momento han aportado dinero para construir la base militar 28 municipios, pero no tenía la lista de los que falta.

Descarta ir por senaduría

En otro tema aclaró que no buscará ser candidato a la senaduría por el PAN, como se ha mencionado al interior de este partido, sino que cuando termine su mandato quiere dedicarse a su familia. Pues explicó que después de cancelarse la posibilidad de ser candidato a presidente de la República por el PAN ya no busca ninguna otra posición. “Yo sí quiero dedicarme a mi familia. Yo sí les digo que terminando me dedico a mi familia. Yo cierro la gubernatura”, manifestó.

En otro tema el gobernador anunció que van a llegar al estado tres empresas fuertes próximamente, pero no reveló más detalles, únicamente que una sería del sector logístico.

HC