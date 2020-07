Aplicarán estrategias para evitar contagios en las zonas con mayores casos de Covid19 en la Capital

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Aún sin precisar cuales, la Secretaría del Ayuntamiento capitalino, afirmó que estarán llevando estrategias precisas para evitar contagios de coronavirus, en las zonas que han tenido un incremento en las infecciones de este virus en el municipio.

Héctor Corona León, Secretario del Ayuntamiento de la capital, informó que, se reunió con el nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria I de la capital, Juan Carlos Gonzales, para establecer estrategias, puntuales, para prevenir contagios de covid en ciertas zonas de la capital, en las que hay mayor número de casos positivos, y aunque no dio a conocer de qué zonas se tratan, sostuvo que son comunidades las que presentan mayor número de casos.

“Vamos a implementar acciones muy estratégicas, ellos como jurisdicción tienen datos muy específicos, de cuáles son los sectores donde ha habido más contagios, algunos lugares físicos, entonces vamos a incrementar las medidas sanitarias, varias de las zonas que nos señalaron son en algunas comunidades, no queremos alarmar a la gente, no queremos hacer una situación de alarmismo, no queremos estigmatizar una zona”.

Afirmó que el virus se está propagando tanto en la mancha urbana como en las comunidades rurales, pero “no es para alarmarse en esas zonas, pero si para tomar medidas de higiene mejor”.

Señaló que, entre los puntos que se trataron, fue continuar con las labores que ya viene haciendo el municipio y reforzar las campañas de comunicación en torno a las medidas para evitar los contagios de covid.

“Nos señala acrecentar las medidas, no bajar la guardia, incrementar las estrategias de acciones y de comunicación, de las autoridades municipales, jurisdiccional y la actividad empresarial”.