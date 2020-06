Aplicarán 24 mil pruebas de coronavirus a empleados de distintos sectores

Jazmín Castro

León.- En dos meses se aplicarán 24 mil pruebas de COVID-19 a empleados de diferentes sectores.

Con una inversión de 20 millones de pesos por parte del Gobierno Municipal y Estatal, hoy se lanzó, dentro del Programa ‘León Contigo’, una estrategia para que empresarios, a través de un apartado llamado ‘pruebas COVID’, dentro de la plataforma del Gobierno Municipal de Leon, se inscriban y registren hasta el 5% de sus trabajadores que pudieran ser asintomático y elegidos al azar.

Los cuales tendrán que ser canalizados a la Velaria de la Feria de León, para que se les realice la prueba mediante el Laboratorio Diagnomal SA DE CV., que mandará las pruebas a la ciudad de México y después tendrán los resultados.

El alcalde, Héctor López Santillana, comentó que será en 8 semanas el tiempo en que se apliquen las pruebas.El director de economía, Jose Manuel Casanueva, resaltó que estas pruebas solo son para empresas o comercios que estén dentro de la reactivación económica, es decir, dentro del semáforo estatal.

No obstante, se aclaró que el costo para el empresario o patrón es de mil 566 pesos por empleado. En dado caso de requerir apoyo pagarán poco mas de 522 pesos y también podrán no tener costo previa solicitud y estará sujeto o ser candidato o no al apoyo, pero esta última solicitud estará sujeta a una evaluación.

Por su parte el alcalde, mencionó que en caso de continúan el semáforo en rojo, el programa podría extenderse hasta 16 semanas.

G.R