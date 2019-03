Aplican multas por usar teléfono mientras conducen

La infracción ya existía, pero hasta hace poco no se había empezado a aplicar a los conductores, aseguran los tránsitos

Regina Solórzano

Irapuato.- Las mujeres y los taxistas son los ciudadanos que más veces han sido detectados conduciendo hablando por teléfono celular, comentó el director de Movilidad y Tránsito, Daniel León Morales.

Las multas por esta falta al reglamento de tránsito siempre han existido, pero ahora sí se están aplicando, aseguró el director quien dijo que antes de que ocupara el cargo, no se cumplía cabalmente con la ley y por eso no había sanciones de este tipo, no obstante, ahora se registran un promedio de 12 al día.

“A partir del programa ‘Mira Nomás’, empezamos a valorar la educación vial y a cumplir con lo que nos toca”, dijo León Morales, quien aseguró ser muy estricto e insistente respecto a este tema con los elementos a su cargo.

Los taxistas y las mujeres son los ciudadanos que más incurren en esta falta administrativa que amerita una sanción de casi 2 mil pesos, pues “tal parece que el dolor en la bolsa es lo único que funciona”; comentó el director.

La estrategia para evitarlo “es trabajar de manera transversal con el programa ‘Mira Nomás’, que es preventivo y educacional, por lo que permitirá cambiar los paradigmas de conducta que tanto daño nos hacen. No podemos salir a la calle sin cumplir con ningún requisito de seguridad y de respeto a la autoridad”, comentó el funcionario.

