Aplican más de 500 infracciones a ambulantes

Jessica de la Cruz

León.- A puerta cerrada, prácticamente a escondidas, la fábrica de calzado Christian Gallery se mantiene en operación en plena Fase 3, contraviniendo las políticas de distanciamiento social instauradas en todo el país ya que no se trata de una actividad esencial.

Este martes, Correo constató que la empresa zapatera sigue recibiendo proveedores con regularidad en su planta localizada en la colonia Parque Manzanares, y el personal de vigilancia cuida que los empleados ingresen y se retiren uno por uno, no en grupos, para que su actividad pase desapercibida.

Sus colaboradores, no obstante, reconocen su temor a contagiarse de Covid-19, pues la mayoría debe utilizar el transporte público y al interior de la planta no se reforzaron las medidas sanitarias, ni se cuida la sana distancia.

“¿Tú crees que uno viene por gusto? Es por necesidad que tenemos que trabajar y arriesgarnos a todo”, confesó un trabajador que accedió a dialogar, a cuatro cuadras de la planta, y con la condición de que no se revelara su identidad.

El colaborador confirmó que en Christian Gallery siguen laborando, sólo que les recortaron las horas de trabajo, y por ende también tuvieron que aceptar que les recortaron el sueldo a la mitad.

Expuso que al interior de la planta las medidas son las ordinarias: uso de cubrebocas y gel antibacterial, pero nadie cuida que el personal mantenga la sana distancia, ni han aplicado otra medida especial.

“La semana que pasada trabajaron de 8 a 3 pm. Los están obligando que si no firman un papel, los corren, pero ahorita todos los hacen por necesidad, por estos tiempos. No llevan playeras, ni llevan nada del trabajo (que los identifique). Los dejan salir de uno por uno para que no se den cuenta que están trabajando”, compartió un vecino de la fábrica, que pidió no se revelara su identidad.

Piden a proveedores regresar después

Ayer a las 12:30 del mediodía, un grupo de proveedores aguardaba afuera de la fábrica de calzado, en la avenida Del Valle de Manzanares 1207, esperando a que les permitieran el acceso.

Dos guardias de seguridad abrieron un portó para permitir que se retirara una camioneta Chevrolet, color rojo, con una caja rotulada con la imagen de la empresa, pero no autorizaron el ingreso a los proveedores que permanecían en el exterior.

Diez minutos después llegó otro proveedor en un vehículo gris que pretendía entregar un rollo con material para la elaboración de calzado. El operador preguntó por María Luisa, le dijo a los guardias que acababa de hablar con ella y que lo había citado para la entrega del material. Sin embargo, no le permitieron el acceso, ni al resto de los proveedores. Los guardias de seguridad les pidieron que mejor se retiraran y que se cuidaran “porque allí andaba la prensa”.

Tras unos minutos, a la planta llegó una camioneta negra marca Cadillac, tipo Escalade, modelo reciente, que hizo sonar el claxon para que le abrieran el portón. A ese vehículo sí le permitieron ingresar.

En el acceso peatonal, la empresa tiene instalada un centro de vigilancia. Desde el altavoz se escucha que los guardias advierten a los proveedores conforme van llegando, que mejor regresen el miércoles, pues en ese momento no los pueden recibir, porque había reporteros en las inmediaciones de la planta.

