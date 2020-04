Aplican gel antibacterial a usuarios antes de abordar transporte urbano

Redacción

Guanajuato. –El equipo de Servicios Públicos Municipales realizará la limpieza profunda de cestos de basura con el objetivo de complementar las labores desinfectantes que se realizan en la ciudad para evitar la propagación del coronavirus COVID-19

Al respecto, se dio a conocer que las jornadas se realizarán cuadra por cuadra y barrio por barrio, y que dicha dirección, encargada de los residuos e higienizar los espacios públicos, ya incrementó la intensidad de sus operativos en los cajones metálicos que se usan para que la ciudadanía acumule su basura en las esquinas o zonas de difícil acceso.

Se informó que, al finalizar la Semana Santa, los empleados de esta dependencia limpiaron los contenedores ubicados sobre la carretera Panorámica, en el tramo del callejón del Ejido a la subida de la Alameda.

En el Ejido, se construyó una plancha de concreto para evitar la dispersión de residuos y la formación de criaderos de mosquitos u otros insectos.

Así mismo, se informó que los operativos de limpieza se intensificarán en las zonas donde la ciudadanía ha solicitado el apoyo, coordinados por la Dirección General de Servicios Públicos y bajo los criterios del Consejo Municipal de Protección Civil que preside el alcalde Alejandro Navarro.

Por otro lado, se especificó que el personal de Limpieza cuenta con la debida protección y recibe capacitación constante, de acuerdo con la normatividad establecida para combatir al “coronavirus” en el estado.

En la desinfección de calles, callejones, parques, plazas, paraderos y mobiliario urbano de toda la ciudad se utiliza un compuesto químico para neutralizar al coronavirus, un “enemigo invisible” contra el que no se debe bajar la guardia por lo que no está de más recordar lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se salga a la calle, y no tocarse la cara hasta haber pasado por el proceso desinfectante.

