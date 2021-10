Luis Telles

Uriangato.- Gerardo Morales Moncada, Secretario de Desarrollo Social y Humano, señaló que a través del programa ‘Podemos’, se está actuando de manera rápida, en coordinación con los gobiernos municipales y Protección Civil, en la atención de las familias que resultan afectadas por inundaciones en sus viviendas.

Destacó que se trata de un programa que obtiene recursos en base a necesidades. Arrancó con 1 millón 200 mil pesos, y hoy tiene 15mdp adicionales, y conforme vayan avanzando los problemas, se le va dando suficiencia, es ahí donde está el gran compromiso de nuestro gobernador, porque le está dando suficiencia presupuestal conforme se vaya necesitando”.

Apoyo con enceres a familias afectadas

En esta ocasión en Uriangato, en compañía del alcalde, Anastacio Rosiles Pérez, el secretario realizó la entrega de muebles básicos; 40 colchones matrimoniales, 20 individuales; 36 bases matrimoniales, 13 individuales; 36 refrigeradores; 16 estufas y 15 roperos a 53 familias de la colonia Lázaro Cárdenas, afectadas por inundaciones el pasado 19 de septiembre.

“Afortunadamente el gobierno del Estado, siempre ha sido responsable en este tema. Quien nos da la voz de alerta es Protección Civil, nos dicen, están sucediendo estos temas, estos fenómenos climáticos, se están sufriendo estas afectaciones y nos dice en el momento en que podemos entrar”, reiteró, Gerardo Morales.

Finalmente dijo que, sabe que hay otros municipios con familias afectadas en estos momentos, aunque hay que esperar que PC estatal, les informe sobre las afectaciones y si ya se puede entrar en apoyo, aplicar el programa de manera inmediata y oportuna, como en este caso (Uriangato) que a menos de 15 día sya estamos entregando los enceres y las familias puedan llegar a la normalidad nuevamente.

Alcalde agradece apoyo al gobernador

El presidente Municipal, Anastacio Rosiles Pérez, agradeció el apoyo al gobernador porque aseguró que desde el momento en el que le informaron que se había tenido la inundación, de manera inmediata mando personal de Protección Civil estatal, Desarrollo Social y Secretaría de Salud, para levantar censos de daños, realizar limpieza y cuidar la salud de las familias afectadas.

“A nombre de todos los afectados les decimos muchas gracias. Uriangato es bien agradecido, Uriangato es muy solidario. Nosotros como autoridad sabemos que, para las familias afectadas, les es muy difícil haber tenido sus pertenencias que con mucho trabajo a lo largo de muchos años, fueron adquiriendo y amanecer sin nada, no es cosa fácil, es demasiado complicado”.

Subrayó que no están solas las familias uriangatenses, porque está el gobernador, un presidente municipal y la administración municipal: “desde el día de la inundación no hemos dejado de trabajar, desde ese día entregamos 110 colchones, 60 colchonetas, 80 cobijas, 110 despensas, 110 kits de limpieza, tanto de aseo personal, como el de las casas con una inversión de 600 mil pesos.

Fueron 110 casas en la colonia, de las cuales 53 fueron las de mayor afectación, pero se apoyó a todo. Destacar que otras cuatro familias de la colonia Agrícola, Fraccionamiento La Cienega y bulevar Leovino Zavala, también se apoyaron”, concluyó.

“Yo me siento muy agradecida por el apoyo que me han dado (estufa, refrigerador, ropero, dos bases individuales con colchones), a pesar de las pérdidas, aunque no me dieron todo lo perdido, perdí todo, pero fue una gran ayuda y estoy muy feliz y muy agradecida, por todo el apoyo que me han dado, por las inundaciones que tuvimos”, dijo, Victoria madre de dos hijos y esposa.