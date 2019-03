Aplazan saneamiento de basurero

El relleno requiere de una retroexcavadora y dos palas mecánicas compactadoras para manejar la generación de basura diaria.

Eugenia Rojas

Salamanca.- La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) otorgó la prórroga solicitada por el Municipio de 50 días hábiles para que inicien con las recomendaciones para el relleno sanitario y cumpla con la Norma Oficial mexicana 083-SEMARNAT-2003 para el manejo de residuos y lixiviados.

El rastro municipal también tiene 30 días hábiles a partir del 12 de marzo para cumplir con las observaciones, indicó la procuradora Karina Padilla.

“Debemos darle puntual seguimiento y que el municipio vaya cumpliendo en este tema tan importante que es de salud para todo el municipio”, destacó.

“Es un daño que no se puede corregir en poco tiempo, porque es muy costoso y no se solucionan de un día para otro. Si hubiera suficiente dinero para cambiar todo, se haría, pero el principal problema son los recursos económicos. Me da gusto por las mejoras en el rastro municipal y el relleno sanitario”

David Pérez Alvarado, Director de Servicios Públicos

15 años de abandono

Por su parte el director de Servicios Públicos, David Pérez Alvarado, añadió que en el caso del relleno sanitario, se requiere de una retroexcavadora y dos palas mecánicas compactadoras de basura, por la generación diaria del municipio de 350 toneladas de basura.

“Es un relleno que en su momento reunió la normatividad para su construcción, pero tuvo un descuido total por muchos años, se está corrigiendo, pero no tenemos la maquinaria, que es muy costosa”.

“Estamos cubriendo lo que pedimos a la PAOT. Sabemos que está mal y que tenemos que cumplir con las observaciones. El riesgo nunca se va a terminar porque es basura y riesgos humanos, pero se tiene que proteger al máximo el manejo de desechos”.

