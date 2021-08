Nayeli García

Irapuato.- Ante el inminente regreso a clases presenciales y pese a la preocupación que existe entorno a ello, el regidor Diego Rodríguez Barroso dejó para después la modificación de presupuesto para dar solvencia a la Dirección de Educación para la atención de las necesidades urgentes de algunas escuelas educativas e incluso se enojó ante los señalamientos.

En plena sesión de Ayuntamiento y, luego de que el presidente de la Comisión de Hacienda presentó al menos nueve modificaciones de presupuesto, la mayoría en una sesión extraordinaria, en ningún apartó se abordó el tema de recursos para el tema educativo, pese al acuerdo realizado el 13 de agosto durante la sesión ordinaria número 77, en donde se pidió buscar recursos para apoyar a las escuelas.

La observación fue realizada por la regidora María Chico, quién señaló que desde el 17 de agosto presentó un listado de escuelas a atender, tal como lo había solicitado el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, por lo que pedía al regidor Diego Rodríguez Barroso atender y trabajar en el tema para la modificación del presupuesto, ya que había organismos que podrían colaborar y había remanentes de otras dependencias.

El regidor, argumentó que no conocía la lista de escuelas y que a él no le habían hecho llegar ninguna petición, por lo que la regidora Karen Guerra se sumó a la petición y comentó que también desde el 17 de agosto, había presentado un plan para diseñar un programa de regreso a clases y no solo esperar modificaciones hacendarias, que también se requerían.

La preocupación fue manifestada por el Ayuntamiento, en donde el regidor de morena, Catarino Mendoza, también señaló que él presentó una propuesta con fecha del 17 de agosto, sin embargo, no le fue permitido por el regidor Diego continuar con su argumento, pues interrumpió la palabra y le ordenó al morenista ceñirse al tema que se discutía en el cabildo que era modificación al presupuesto del IMCAR y no desviar la atención a otros temas que no se estaban trabajando.

“Déjame hablar, tengo la palabra”, reclamó Catarino, quien fue silenciado por el secretario del Ayuntamiento, José María González Navarro y pidió no desviarse del tema; no obstante, el propio alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez consideró que aunque no fuera el tema sí era una preocupación para todos e indicó que las propuestas sí fueron recibidas en la fecha que señalaron los regidores y que se estaba trabajando en un plan de acción para el regreso a clases.

Aprueban reglamento para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres El Ayuntamiento de Irapuato aprobó el Reglamento del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres pare el Municipio de Irapuato’, en el que se busca que las mujeres tenga acceso a un trato igualitario en todos los ámbitos de su vida y tengan acceso a las mismas oportunidades que los hombres. “Como Presidenta de la Comisión de Equidad estoy convencida que representa una gran herramienta para modificar las circunstancias que han impedido a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos y que en la cotidianidad han tenido desigualdad en las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida”, comentó la regidora Karen Guerra. Aunque reconoció que falta mucho por hacer en equidad de género señaló que se sienta un precedente para poder atender los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, se dijo satisfecha de todo lo que se logró en apoyo a las mujeres durante la administración. Karen Guerra pidió a los integrantes del Ayuntamiento que estas medidas no solo las dejen en un papel o atrás una vez que se deje la administración, sino que todo lo aprendido se aplique en los diferentes ámbitos de su vida y en todos los espacios que tengan oportunidad de influir en la sociedad. Durante la sesión también fue aprobado el Reglamento del Consejo para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, en donde se pretende que este consejo trabaje para mejorar las condiciones de estos grupos y que no sean tratados con diferencia, sino que se pueden incluir en los programas sociales y en el ejercicio diario de la administración municipal.

EZM