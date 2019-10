Aplaude FIC el talento de Héctor Bonilla

Tras su presentación en el montaje ‘Algo en fuenteovejuna’, el primer actor recibió la Presea Cervantina por su destacada trayectoria de más de cinco décadas en cine y teatro

Moisés García

Guanajuato.- El actor mexicano Héctor Bonilla recibió este miércoles la Presea Cervantina de esta edición por la importante contribución que ha hecho a la cultura del país, sobre todo al cine y al teatro, en una trayectoria que ya suma cinco décadas de trabajo.

Bonilla, originario de Tetela de Ocampo, Puebla, ha participado en más de 140 puestas en escena, más de 40 películas y ha dirigido más de 40 montajes, motivo por el que recibió el galardón de la mano de la secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, y de la directora del Instituto Estatal de Cultura, Adriana Camarillo.

La entrega se llevó a cabo con la ausencia del gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez, quien se suponía acudiría al evento, sin embargo, debido a que llegó con casi una hora de retraso al evento programado en el Teatro del Pueblo, ya no acudió a la ceremonia realizada en el Teatro Cervantes para homenajear al histrión.

El actor recibió el reconocimiento luego de haber participado en el montaje ‘Algo en fuenteovejuna’, puesta en escena dirigida por su hijo Fernando Bonilla, en la que dio muestras de su dominio escénico.

En un breve discurso, Héctor Bonilla reconoció el trabajo que ha hecho el Festival para llevar la cultura del mundo, y aseguró que este tipo de preseas lo animan a seguir con su labor, que se extiende por más de 50 años.

Recientemente, Héctor Bonilla recibió un reconocimiento especial en la Cineteca Nacional, con la proyección de la película ‘María de mi corazón’ (1979), en donde dijo que aunque su carrera en el cine no ha sido ‘muy afortunada’, advirtió que me pagan por jugar y voy diciendo yo no soy mi futuro, yo no soy mi pasado, yo estoy siendo”.

Comentarios

Comentarios