Aplaude dirigente morenista ‘freno’ de Ayuntamiento a ‘despilfarro’

El dirigente de Morena en Uriangato Señaló que la no aprobación de varias partidas presupuestales que creó el alcalde es una buena señal para el municipio porque se va a reflejar en tener un mejor presupuesto

Luis Telles

Uriangato.- “Es de aplaudir que seis regidores de oposición al interior del Ayuntamiento, no hayan aprobado el despilfarro de cerca de 10 millones de pesos, en liquidación de personal, pago de asesorías externas, entrega de dádivas por parte del alcalde, entre otros gastos sin justificar dentro del Presupuesto de Egresos 2019”, señaló el dirigente del partido Morena en el municipio, Manuel Álvarez Cos.

Señaló que la no aprobación de varias partidas presupuestales que creó el alcalde, Anastacio Rosiles Pérez, es un precedente para Uriangato, porque se va a reflejar en tener un mejor presupuesto, con mejor visión que podrá ser empleado para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía uriangatense que menos tiene.

“Los 10 millones de pesos que se le congelaron, el alcalde los puede replantear y utilizarlos para beneficio de los uriangatenses, en colonias donde no hay agua potable, no hay drenaje, no hay pavimento, para plantear una mejor estrategia de seguridad en todo el municipio”.

Dijo que con su representante al interior del Ayuntamiento, el regidor Martín González Bedolla, estarán muy pendientes de cuidar el marco legal, para que el alcalde no vaya a realizar despidos de personal masivos de manera irresponsable, sabiendo que no tiene un recurso etiquetado en el presupuesto y se arme un conflicto en el municipio.

