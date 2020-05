“Apiádense de nosotros”, ruegan a autoridades

Nayeli García

Irapuato.- “La incertidumbre ni te deja vivir ni te mata”, comentaron mujeres y padres de familia de personas desaparecidas en Guanajuato, que a través de una serie de videos pidieron a las autoridades no dejar de buscar a sus hijos y regresarlos con vida, pues desde que ya no están en su vidas, no hay nada que celebrar el ‘Día de la Madres’.

El colectivo ‘A Tu Encuentro’ reunió una serie de videos de madres de algunos de los más de 150 desaparecidos que han registrado en los últimos meses, tan solo en Irapuato, quienes compartieron su sentir en este mes de las madres, y espacio que aprovecharon para pedir apoyo al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ante la contingencia del Covid-19 y para que reanudar la búsqueda de sus hijos, pues el mejor regalo que podían recibir era saber de ellos.

“Apiádense de nosotros, ayúdennos a buscar a nuestros hijos, no saben el martirio y el calvario que vivimos, la incertidumbre, ni te deja vivir ni te mata”, comentó una de madre, que desde hace tres años perdió a su hija y desde entonces no tienen nada que festejar el Día de las Madres, pues con su hija se llevaron su felicidad.

“Yo solo le pido a las autoridades que se apiaden de nosotros y nos ayuden a buscar a nuestros hijos, ellos han omitido muchas cosas desde un principio nunca quisieron tomar la denuncia de mi hija, ya para tres años y no se sabe nada de ella”, comentó.

Otra de las madres, pidió por todas las madres que sufren por la desaparición de un hijo, pues comentó que solo ellas conocen el dolor que se sienten y que ningún día vuelve a ser el mismo por la desesperación de no saber dónde está su hijo, si está bien o sigue con vida.

La mamá de Eduardo Villanueva, se dijo ‘muerta en vida’ al no saber de su hijo, pues aunque todos los días intentan pasarla bien, por dentro, ya no vive sin saber de su hijo.

