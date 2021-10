Cuca Domínguez

Salamanca.- Agricultores dedicados a cultivar cempasúchil, garra de león y nube decidieron disminuir la producción debido a la incertidumbre por el cierre de los panteones que había disminuido la demanda, “pero ahora nos dicen que sí van a abrir, que quieren más flor, pues ya no nos alcanza los tiempos, porque se requiere por lo menos 3 meses”, dijo, Ubaldo Trujillo Silva, del Ejido Ampliación Cerro Gordo, agricultor toda su vida y desde hace 10 años dedicado al cultivo de flor

La SAGARPA ha informado que una producción aproximada de 14 mil toneladas de cempasúchil se garantiza el abasto para la conmemoración del Día de Muertos en el país, sin embargo, en el caso de los productores guanajuatenses, se mesuraron, no quisieron cultivar más flor para no arriesgar la inversión porque los panteones, igual que el año pasado iban a estar cerrados y eso baja la demanda.

Don Ubaldo, un agricultor de granos y perenes, como alfalfa y cilantro, dijo que desde hace 10 años decidió destinar una parte de su parcela para cultivar la cempasúchil y así lo venía haciendo hasta el año pasado que disminuyó la extensión debido al cierre de los panteones y como este año no se decidían, solo cultivó una parte pequeña que por cierto dijo ya está vendida, precisamente por la demanda.

“Antes de la pandemia se ponía una hectárea de cempasúchil y una de garra de león o más y la está vendiendo al mismo precio que antes, nunca me ha gustado lucrar, saliendo los gastos un poco más, está perfecto, no somos [de los] que, porque ya subió, le incrementamos; eso no, siempre hemos dicho que una cosa justa, porque además el que la compra le tiene que ganar”, dijo.

Con 61 años de edad y más de 50 dedicado a la agricultura, dice que son el sector más olvidado, “por ejemplo hacer producir una hectárea de maíz cuesta 30 mil pesos y no nos pagan lo que esperamos; porque la semilla, los fertilizantes y demás están por las nubes, por eso vamos a decir que nos va bien, porque además los precios de los productos no nos ayudan mucho”, precisó.

En Villagrán también hay cempasúchil

En avenida del cuartel númer1, Sarabia, municipio de Villagrán cultivaron media hectárea de cempasúchil y una cantidad menor de garra de león y las venden desde 10 pesos hasta lo que quieran a la gente que viene de Irapuato, Celaya, Villagrán y Cortazar.

Este año no venderán nube, porque por el exceso de agua no se quiso dar muy bien, por eso solo se cultivaron bien el cempasúchil y la garra de león, informó Rafael Alfaro, jornalero dedicado a cuidar los cultivos de flor.

Por su parte Héctor Gaytán, dueño del predio dijo que afortunadamente los surcos que tiene de garra de león, ya están vendidos y aún le quedan cempasúchil que es más demandada para llevar a los panteones o para los altares de muertos, por su colorido y aroma.

El dato Existen 58 especies de cempasúchil, 35 se pueden encontrar en México. Se produce principalmente en 20 municipios pertenecientes a los estados de Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí, incluyendo en surcos y macetas. Cempasúchil y la muerte En la época prehispánica, los mexicas utilizaban esta flor por su olor, porque decir la tradición dice que lo que atrae a los muertos es el olor de esa flor que los conduce hasta el altar de muertos que sus familiares les colocan. El cempasúchil era tan importante para los mexicas que existían varios mitos y leyendas alrededor de esta flor.

