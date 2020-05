Apertura de negocios no esenciales fue un error: Secretario de ayuntamiento

Roberto Lira

Celaya.- Fue un error de la directora de Fiscalización anunciar la apertura de negocios no esenciales este fin de semana, nunca hubo una autorización al respecto, aseguró el secretario del ayuntamiento, Roberto Hugo Arias García.

Contrario a las indicaciones que se venían realizando por parte de diferentes órdenes de gobierno ayer por la tarde la directora de Fiscalización, María Azucena Arredondo, anunció un acuerdo con los comerciantes del municipio para que pudieran abrir sus negocios este viernes y sábado ante los festejos del Día de la Madre, información que el secretario del ayuntamiento desmintió esta tarde.

“La directora de Fiscalización ayer se adelantó a diferentes platicas que habíamos tenido con los comerciantes; no hay autorización, y lo repito no hay autorización, para que los negocios que no son esenciales abran, se van a estar haciendo operativos por parte de Protección Civil, por parte de Fiscalización para verificar que los negocios que no son esenciales abran, estamos en un momento muy difícil en materia de salud por la pandemia”, señaló el secretario del ayuntamiento.

Asimismo, Arias García, señaló que los establecimientos que abrieron este día recibirán una invitación para que cierren y en caso de que no acaten la indicación serán clausurados, sin embargo, esperan que con las pláticas de concientización que se han tenido los comerciantes están conscientes del problema que sería abrir estas fechas.

En cuento al actuar de la funcionaria, el secretario del ayuntamiento señaló que no está entre sus responsabilidades señalar si habrá sanciones, esto deberán analizarlos las áreas correspondientes.

“Yo creo que todos cometemos algún error, entonces se adelantó a la información… aquí lo importante es que no se va a permitir la apertura de negocios no esenciales”, expresó.

Cerrarán accesos a la ciudad

El funcionario anuncio que se incrementarán las medidas de seguridad para evitar más contagios en el municipio, por lo que se realizará un operativo en los cuatro puntos de acceso a la ciudad, mismo que estará a cargo de las direcciones de Transito y Policía Vial, Protección Civil y Salud.

Dentro de este operativo se instalarán cercos sanitarios en los cuatro accesos a la ciudad en los que se tomará la temperatura a los visitantes, se les aplicarán cuestionarios sobre los motivos que los traen a la ciudad y solo se permitirá entrar a las personas que vengan a acudan por una situación esencial.

Asimismo, el cierre del primer cuadro de la ciudad será ampliado y se realizará a partir de las 14:00 horas y hasta las 20:00 horas a partir de hoy y los días sábado y domingo, para evitar aglomeraciones.

