Aparecen en el cielo de China ‘cinco soles’

Quintana Roo.- Dos turistas fueron detenidos por policías municipales en Playa Mamitas, en Solidaridad, Quintana Roo, porque supuestamente estaban disfrutando en una zona concesionada de un club de playa sin consumir nada, esto debido a que existe una concesión.

El hecho fue captado por otros vacacionistas, quienes se encontraban también en la misma playa y difundieron los hechos a través de videos viralizados en redes sociales.

En el video que se compartió en redes sociales, se observa cómo una joven y un muchacho son esposados por elementos de la policia turística y de la policia municipal, luego de negarse a retirarse de la playa en donde disfrutaban del sol y la vista al mar, sin hacer uso de los camastros e infraestructura del club de playa concesionado a Mamitas.

Como los turistas forcejearon para impedir ser arrestados, al lugar llegaron al menos otros cuatro elementos de seguridad portando armas largas y cortas.

De acuerdo a testigos, los jóvenes fueron detenidos a petición del club de playa Mamita’s Beach porque estaban ocupando una zona que tienen concesionada sin consumir nada, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada y la empresa no ha hecho algún pronunciamiento.

“Están deteniendo a estos chicos, esposados, nada más por estar acostados en playa, en Mamitas, literal, aquí estamos; la están llevando esposada a la chava y al chavo”, se escucha a una mujer, narrando lo sucedido mientras videograba la escena.

En un momento, la joven que está siendo esposada pide, entre sollozos, que la dejen ir, pues teme que en la patrulla le hagan “algo”.

“Me estás lastimando, me estás lastimando. Ella me va a hacer algo, en la patrulla me va a hacer algo; me estás lastimando, ya suéltame”, pedía la vacacionista, a la mujer policia que le colocaba las esposas.

De acuerdo con testimonios, los jóvenes fueron subidos a una patrulla con número 82729.

La policía de Solidaridad aseguró en Facebook que investigará el hecho si se interpone una denuncia contra los elementos por abuso de autoridad.

Con información de El Universal y SDPNoticias

