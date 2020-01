Aparece ‘ciudad flotante’ a lo lejos del mar en playa de Baja California Sur

Los turistas fueron quienes más se encontraban sorprendidos con el hallazgo, los lugareños comentan que esto ya lo habían visto; los científicos dan una explicación racional sobre el efecto óptico

Baja California Sur.- Los turistas y gente de la playa conocida como El Sargento quedaron sorprendidos cuando, en plenas vacaciones, avistaron una extraña visión en el horizonte.

Según comentan en redes sociales vieron una extraña ciudad flotante, la usuaria Luoise Ladoucer puso en sus redes: “Alguien me puede decir lo que estamos viendo aquí desde la playa del camping L.V. mirando hacia el punto del faro de Los Seunos? He oído todo desde mansiones, hasta barcos de contenedores hasta es una ilusión. No recuerden ver esto en años anteriores”.

Esto no sacó de su asiento a los lugareños, pues ellos ya dicen haber presenciado este fenómeno extraño antes. Incluso se ha dado a conocer el video de esta supuesta ciudad.

La ciencia comenta que esto es un fenómeno óptico conocido como Fata Morgana, en el que hay una inversión de temperatura en la superficie del mar, lo que causa un lente refractante que hace que lo que esté cerca tome una apariencia alargada en la distancia.

