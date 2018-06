Apadrinamiento de Meade origina ‘celos’ entre candidatos en León

Clemente Villalpando del PRI dice a él ya le había externado su apoyo en un evento multitudinario en Las Joyas; Sergio Contreras dijo que “la forma es fondo”, motivo por el cual el candidato presidencial pidió el voto por su proyecto

Daniel Vilches

León.- El apadrinamiento de José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición ‘Todos por México’ a dos de los nominados rivales por la presidencia municipal de León, trajo celos entre Clemente Villalpando del PRI y Sergio Contreras del PVEM.

Ello en su última visita al territorio guanajuatense; primero en la capital y luego en el municipio de León, una con el Revolucionario Institucional y después con el Verde Ecologista; en ambos eventos el presidencial simpatizó con los proyectos políticos electorales de las corrientes partidistas que representa, pero para uno pidió el voto (PRI) y para otro sólo hubo elogios (PVEM).

El ungido tricolor recordó que el exsecretario de Estado lo apoyó hace aproximadamente un mes en un evento en Las Joyas y a todos los candidatos del PRI, pero señaló que es normal que también haya simpatía por los otros partidos que representa.

“Nosotros ya tuvimos en León un evento en Las Joyas con ‘Pepe’ Meade, muy multitudinario, y hay que entender que él es una candidato de tres partidos políticos diferentes, y está siendo apoyado por los tres partidos y él es responsable con ese apoyo, apoyando a cualquiera de los otros tres partidos, y creo que esto no debería de ser una situación de si apoya o no a un candidato, ya lo hizo en mi caso, también me apoyó cuando fuimos a Las Joyas y es la lógica”, declaró el priista.

Sin embargo, Sergio Contreras aseguró que el último evento que realizó ‘Pepe’ Meade en León con el Verde, fue para pedir el voto por su proyecto.

“Creo que hemos sido coincidentes tanto él como yo que el mejor perfil para ser presidente de México es José Antonio Meade, y él ha dicho que el mejor perfil para ser el presidente municipal es Sergio Contreras, tan es así que vino a un evento conmigo al final de su campaña en Guanajuato y fue conmigo con el que cerró”.

“La forma es fondo, y sin lugar a dudas él vino a un evento en el cual la prioridad era platicar y que viera el proyecto de León que tiene Sergio Contreras y hacerlo parte de este proyecto”, declaró.

MEJZ*