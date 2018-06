‘Any’ Melo sí puede usar el vehículo oficial: Christian Ortiz

Argumentó que por ser la esposa del presidente municipal tiene derecho al uso del vehículo al igual que sus hijos para garantizar su protección

Guanajuato.- Christian Ortiz Muñiz, director de Seguridad Ciudadana de la capital, defendió el uso de un vehículo oficial por Ana Bertha Melo González, conocida como ‘Any’ Melo, esposa del alcalde Edgar Castro, quien dejó el cargo como presidenta del DIF municipal para contender a la primera regiduría por el PVEM; pues argumentó que por ser la esposa del presidente municipal tiene derecho al uso del vehículo al igual que sus hijos para garantizar su protección, incluso precisó que dicho derecho se establece en el artículo 37, fracción I y 38 de la Ley Estatal de Seguridad Pública.

“De aquí se desprenden dos situaciones: la señora ‘Any’ es esposa del presidente municipal, y el cargo con que contaba es honorifico no es funcionaria, nunca estuvo dentro de la nómina del Municipio, la prerrogativa del vehículo y escolta es por ser la esposa del presidente, para darle seguridad a ella y a sus hijos, como lo establece la ley no se está cometiendo ninguna irregularidad” Christian Ortiz, Director de Seguridad Ciudadana

Subrayó que la camioneta que está usando ‘Any’ Melo está bajo el resguardo de Seguridad Ciudadana y que no es la misma que está asignada al DIF, precisó que hay dos iguales y ambas existen en el padrón del Municipio. Dijo que dicho vehículo puede seguir siendo usado hasta que concluya la administración que es el próximo 10 de octubre.

“La camioneta asignada a ella forma parte de la plantilla asignada a la Dirección de Seguridad Ciudadana, entonces en este sentido la ley lo establece y es una prerrogativa que tiene”.

La autoridad puede hacer todo lo que la ley le faculté y permite, en este sentido la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato existe un artículo que faculta a los gobernadores, a los presidentes municipales y a quienes ejerzan de manera directa las funciones de seguridad para poder contar con vehículos y personas a su disipación para brindarles este privilegio.

De acuerdo a lo que establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado, en el titulo Quinto de las Medidas de seguridad y protección a servidores públicos municipales, en el artículo 37-1, señala que “el presidente y el funcionario municipal que de manera exclusiva y directa ejerzan la dirección de las funciones en materia de seguridad pública tendrán derecho a protección y seguridad personal durante el tiempo de su encargo o al gozar de licencia, así como por un periodo de un año al cesar en sus funciones siempre y cuando no sea removido por una causa grave imputable a ellos”.

Además en el Artículo 38 de esta misma ley, se instituye que “de acuerdo a la naturaleza del riesgo, de la amenaza recibida o bien por las funciones que desempeña, también tendrán derecho a recibir las medidas de protección el cónyuge, concubina, concubinario, descendientes y ascendientes en primer grado, durante el mismo periodo de tiempo en que la reciba el servidor público”.

Finalmente, Ortiz mencionó que dicha ley también precisa que “la protección y seguridad personal será otorgada de manera proporcional al periodo laborado, que en ningún caso será superior a un año”, además recordó que Edgar Castro ya declaró que no solicitará este beneficio una vez que concluya su gestión.

SE DESLINDA DEL TEMA

Beatriz Manrique Guevara, dirigente estatal del PVEM, se deslindó del tema de la utilización de la camioneta oficial por parte de ‘Any’ Melo, candidata de ese partido a la primera regiduría, pues señaló que es algo que debe atender el Comité Municipal del Verde Ecologista.

Mencionó que no tiene información respecto de los hechos y que incluso leyó alguna publicación –sin mencionar cuál- en donde se señala que se trata de una foto vieja, no obstante se le aclaró que se trataba de fotografías tomadas por Correo el sábado pasado.

Manrique Guevara insistió que no sabe sobre el tema “no lo sé, yo no tengo información al respecto, a mí nadie me ha pasado información, nada más lo que leía en medios y en donde parece ser que hay muchas versiones distintas respecto al mismo asunto, entonces no te podría dar una opinión”.

Correo publicó el 24 de junio que ‘Any Melo’ aún usa la camioneta del DIF para su uso personal a tres meses de que dejó el cargo de presidenta del organismo para dedicarse a la campaña del Partido Verde en la capital. Correo constató esto en dos visitas a las afueras de su casa y cotejó la camioneta con el inventario de bienes muebles del DIF publicado en el sitio web de la presidencia municipal.

