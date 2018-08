Anuncian sorpresiva destitución del Director de Fuerzas Básicas del León

La directiva informó que la salida del ‘Chavicos’ se debió a una restructuración en el Área

Pablo Ruiz

León.- A través de un comunicado emitido por las redes sociales oficiales del Club León se dio a conocer la destitución del Director de Fuerzas Básicas del equipo, Ricardo ‘Chavicos’ Enríquez, quien formaba parte de la institución desde hace varios años, situación que tomó por sorpresa al entorno del medio futbolístico.

Enríquez logró algunos buenos resultados en las categorías inferiores del conjunto felino, incluso logrando situar a jugadores en selecciones nacionales desde la sub 15, sub 17 y sub 20, después de que el Club León consiguió por momentos ser protagonistas de sus respectivos torneos.

Recientemente, el directivo había formado un vínculo con el futbol de Japón con el equipo Yamaga para el intercambio de jugadores en la búsqueda de explotar el talento guanajuatense y con el fin de poder exportar jugadores a un futbol distinto con costumbres y cultura de un país como el nipón.

El Club León detalló que la salida del ‘Chavicos’ se debió a un proceso profundo de reestructuración en el Área de Fuerzas Básicas, mismo que consideran fundamental para poder alcanzar los objetivos de crecimiento y desarrollo que se plantean en la institución.

León deseó éxito en los proyectos que le vengan, además de reiterar el cariño, amistad, apoyo y agradecimiento que hay entre ambas partes.

La reestructuración había empezado hace algunos meses con el anuncio de tres nuevos directores técnicos como Carlos María Morales quien tiene a cargo la Sub 15 del equipo felino junto a Alfredo ‘Tena’ Murguía, además del brasileño Jonei de Barros, quien llegó para ocupar el banquillo del equipo sub 17 junto a Andrés ‘Andy’ Pérez, mientras que para la categoría sub 20 el ex arquero Christian Martínez tomó el cargo de Auxiliar Técnico de la sub 20 que es dirigida por Rubén ‘Ratón’ Ayala.

“Agradecemos la labor que durante todos estos años llevó a cabo el Profesor Ricardo ‘Chavicos’ Enríquez en la búsqueda y formación de talento. Informamos, que a partir de hoy el Profesor Enriquez deja nuestra institución después de haber cumpliendo tan noble tarea de forma leal y entregada”, se lee en el comunicado del Club León.

RC