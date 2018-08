Anuncian SCJN reducción 5mmdp en su presupuesto tras reunión con AMLO

Edestacó que los ministros “están conscientes, como estoy seguro están los legisladores electos, de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que tiene que haber una política de austeridad, que no es imponer nada”

México.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que será respetuoso de la autonomía de los poderes y destacó que la reducción, dentro de un plan de austeridad, de cinco mil millones de pesos en el próximo presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una buena señal.

Andrés Manuel López Obrador, se reunió con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con quienes dialogó en privado.

En conferencia López Obrador expuso que durante la reunión con los ministros, donde estuvo su presidente Luis María Aguilar Morales, se abordó esa reducción y reconoció que “ellos van a actuar como un poder autónomo, un poder independiente y vamos a ser respetuosos de la decisión que tomen”.

Al calificar ese encuentro como “una reunión respetuosa” y en donde no hubo confrontación alguna, señaló que “el hecho de que va a haber una reducción de más de cinco mil millones de pesos en el gasto del Poder Judicial con un plan de austeridad ya es importante.

“Ya estamos hablando de una actitud propositiva, sensible, puede ser un primer paso, pero es una buena señal, un buen mensaje”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que él no desea polemizar en este momento ni en lo sucesivo, pero destacó que los ministros “están conscientes, como estoy seguro están los legisladores electos, de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que tiene que haber una política de austeridad, que no es imponer nada”.

En ese sentido puntualizó que dentro del paquete de reformas al Congreso el 1 de diciembre estará una a la Ley Reglamentaria al Artículo 127, en donde ningún funcionario público pueda ganar más de lo que percibe el presidente.

Manifestó también que se desarrollará una política de justicia laboral para bajar los sueldos de altos funcionarios públicos y aumentar de manera progresiva los de aquellos que perciben menos, en donde en el que gana menos reciba más aumento.

En otro tema, abundó que ya se pidió que se instruya a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para entrevistarse con ellos y comenzar a tener información de esas dependencias, por lo que “la transición se está llevando a cabo en muy buenos términos y así vamos a continuar”.

