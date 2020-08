Anuncian posibilidad de que Ronaldo y Messi jueguen juntos en el Barcelona

Redacción

España.- El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, dio negativo para la prueba de Coronavirus por lo que podrá correr con su equipo este fin de semana en el Gran Premio de España.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la escudería anunció que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aprobó el regreso del Checo, ausente en las dos últimas carreras en Silverstone (Reino Unido) tras dar positivo en Coronavirus.

“Me siento extremadamente afortunado por no haber tenido grandes síntomas, más allá de uno o dos días en los que me sentí cansado”, explicó.

También te puede interesar: Abejas concientiza a sus aficionados

Pérez recuperará el volante de su Racing Point este viernes, con motivo de los Libres 1 y 2 en el circuito de Barcelona-Cataluña, sede este fin de semana de la sexta prueba del Mundial de Fórmula Uno.

El ‘Checo’ contó que durante la cuarentena no pudo salir del apartamento en el que se alojó durante su estancia en Inglaterra. Desde ahí siguió “aburrido” y por televisión las dos carreras que se perdió y en las que le sustituyó el alemán Nico Hülkenberg.

“Creía que tendría la oportunidad de correr la segunda carrera en Silvestone, pero lamentablemente el resultado negativo del test no llegó”, expuso.“Me perdí las carreras y era difícil verlas desde afuera. Espero la hora de volver a ponerme el casco y estar otra vez frente al volante”, declaró Sergio Pérez durante una entrevista para el portal de la Fórmula 1.

Preguntado por el alemán Sebastian Vettel, a quien los medios sitúan en la órbita de Racing Point para 2021, Sergio Pérez no entró en especulaciones. “No tengo nada que decir”, repitió.

El Gran Premio de España significa mucho para el mexicano y para Racing Point, ya que fue en este país donde el mundo vio por primera vez correr al Racing Point RP20, auto perteneciente a la escudería de los ‘mercedes rosa’.

El auto de “Checo” Pérez fue catalogado por la Fórmula 1 como el “tercer auto más rápido” después de las pruebas de pretemporada de febrero. Por ello, las ansias de Pérez por regresar son grandes.

Asimismo, el piloto tapatío recalcó que la pista de España pone a prueba a los pilotos debido a su complejidad. “Barcelona siempre pone a prueba las características de tu coche. Si eres rápido ahí, puedes ser rápido en cualquier lado”, dijo Pérez.

BREAKING: @SChecoPerez will return for the #SpanishGP, confirm @RacingPointF1 pic.twitter.com/ZvpHRKHyQb

— Formula 1 (@F1) August 13, 2020