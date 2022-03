AMC anunció el lanzamiento de un nuevo spin-off de ‘The Walking Dead’ con Maggie y Negan para el 2023: Isle of the Dead

Redacción

Estados Unidos.- The Walking Dead terminará su trayectoria de la serie principal este 2022, porque AMC no deja de anunciar proyectos relacionados con el apocalipsis zombie.

Desde el año 2010, The Walking Dead ha sumanso una gran legión de seguidores en todo el mundo que han cnsumido todas sus temporadas.

Actualmente, está en emisión la segunda parte de la temporada 11 de la serie, que terminará con la tercera parte.

Asimismo, hay series derivadas como: Fear The Walking Dead o The Walking Dead:World Beyond, que expanden este universo zombi.

Por otra parte, están en camino las películas de Rick Grimes, así como un spin-off protagonizado por Carol y Daryl.

Preparan nuevo spin-off de The Walking Dead

AMC anunció el lanzamiento de un nuevo spin-off en 2023, estará protagonizado por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan como Maggie y Negan.

La serie se llamará ‘Isle of the Dead‘ y estará ambientada en Nueva York. AMC ya lanzó un póster promocional para acompañar el anuncio de este proyecto.

Jeffrey Dean Morgan dijo estar entusiasmado por continuar el viaje de Negan en Isle of the Dead.

“Ha sido un gran viaje poder meterme en la piel de Negan, y estoy encantado de poder continuarlo con Lauren. Encima en Nueva York. Los zombis en entornos urbanos siempre han sido geniales, y pensar en la Quinta Avenida, el Empire State o la Estatua de la Libertad…”, dijo.

Hasta el momento no se conoce la fecha para el estreno de la serie, tampoco sabemos en qué modo conectará Isle of the dead con la serie principal.

