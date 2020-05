Anuncian nuevas fechas para la edición del XXIII del GIFF

María Espino

Guanajuato.- El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) se reestructura-reinventa y luego del confinamiento vivido por la pandemia del COVID-19 anuncia nuevas fechas para edición XXIII, que se proyecta efectuarse del 18 al 27 de Septiembre.

Sarah Hoch, directora Ejecutiva del GIFF, en entrevista a Correo compartió que son varias las sorpresas las que han preparado para sorprender y agradar a los amantes del séptimo arte y resaltó que una de las más atractivas sin duda alguna serán los Autocinemas y PickNic Cinema que se instalarán tanto en la capital como en San Miguel de Allende.

Apuntó que en los Autocinemas estiman un cupo de 500 autos desde done la gente podrá disfrutar las proyecciones de la selección oficial de películas en un ambiente festivo en el que habrá comida rápida de entrega en patines y otras amenidades que transportarán al cinéfilo a la época de películas como “Grease”.

Y aunque Sarah Hoch aseveró que ya tiene algunas propuestas de lugares en donde podrían instalarse los Autocinemas, de momento no reveló mayor información ya que será uno de los atractivos principales este año, aspectos que desde Febrero comenzaron a planear tras visualizar lo que se avecinaba con la pandemia que los obligó a posponer el GIFF.

“Para nosotros era muy importante tener un evento presencial, sabíamos que teníamos que reinventarnos, sabíamos que tenía que ser un GIFF diferente, pero queríamos que fuera igual de divertido e innovador y por eso hemos estado buscando y pensando; desde Febrero ya lo veíamos venir (…) desde febrero comenzamos a pensar como podíamos cambiar el GIFF para poder lograr un festival”.

Hoch apuntó que parte importante de esta edición es que tras la contingencia sanitaria que se está viviendo, durante el festival se implementarán todas las medidas de sanidad pertinentes acatando las recomendaciones de las autoridades de salud pues buscaran en todo momento evitar que se genere otra ola de contagios de coronavirus, por ello todo el personal estará equipado con guantes, cubre boca, mascarillas plásticas y todo lo necesario a fin de garantizar la integridad de los asistentes en general con el único fin de ofrecer un evento a la altura de las expectativas.

Además enfatizó que en esta ocasión no esperan ni quieren que haya mucha concurrencia y que la gente que no pueda asistir siga las actividades a través de las redes sociales oficiales del GIFF; además apuntó que entre los invitados homenajeados este año no figuran personales que están dentro de los grupos vulnerables a fin de no ponerlos en riesgo.

“Nos queda claro que no vamos a tener 110 mil asistentes de 30 estados de la República Mexicana y creo que no lo queremos, Guanajuato no quiere un rebote de coronavirus en el mes de Septiembre, tenemos que tomar mucho cuidado; queremos algo distinto, controlado (…) no vamos a poner en riesgo la salud de los visitantes ni de las ciudades donde se realiza”.

Resaltó que los negocios locales tendrán una participación muy especial pues busca que sean parte del festival al ofertar sus productos y siendo el mes patrio cuando se efectué el GIFF sacarán provecho de la gastronomía mexicana y será la que se haga presente agasajando el paladar de los asistentes y con ello apoyando la economía local.

“Yo me siento muy en deuda y una responsabilidad con mi ciudad con Guanajuato capital, un agradecimiento con todos los prestadores de servicios turísticos que se han sumado a este evento por 23 años y nos han apoyado y es muy importante usar este evento como una herramienta para reactivar la actividad artística, economía y cultural en nuestro Estado; entonces ese es el motor de buscar las formas de realizar el festival”.

Y aunque Sarah Hoch dijo hay preocupación por el tema económico al no saber cuánto será el presupuesto con el que contarán aseveró la organización ha sido diferente este año, pero siempre pensando en los Guanajuatenses pues resaltó que el GIFF pertenece a Guanajuato y al desarrollarse previo al Festival Internacional Cervantino (FIC) será como “calentar ambiente”.