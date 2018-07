Anuncia Vega Mayagoitia su retiro de contiendas políticas

Luego de que en las pasadas elecciones no se viera favorecida, la priista aseguró que mejor se dedicara a litigar y atender a sus clientes, pues como profesión primaria es abogada

Cuca Domínguez

Salamanca.- La priista Rosario de la Vega Mayagoitia, anunció que luego de que haber participado en la contienda por la diputación federal por el distrito 08, donde no se vio favorecida, se retirará de las contiendas políticas y se dedicará a litigar y atender a sus clientes como es el caso de Paquita la del barrio, de la que es representante legal.

“Desde un inicio manifesté que esta sería mi última contienda política en la que participaría; es importante darle paso a las nuevas generaciones en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los que seguiré respaldando, apoyando; me reintegro a mi profesión como abogada.

Actualmente soy la representante legal de la señora Paquita la del Barrio, tengo compromisos asumidos con ella, continuaré con mi función como abogada y sobre todo muy comprometida con que se sigan respetando los derechos de las mujeres”, precisó, al reiterar que ésta es la última campaña política en la que participa.

Rosario de la Vega, destacó que ahora estará apoyando a las nuevas generaciones que vengan y que abran paso y participen en la vida política del estado y el municipio.

Dijo que se retira satisfecha de esta campaña en la buscó la diputación federal por el distrito 08, “Me voy satisfecha, los 20 mil votos que obtuvo, son votos de gente que me quiere, que me aprecia, voluntarios y con ello me llevo a la gente que estrechó mis manos, a los que me escucharon y a la gente que creyeron en Rosario de la Vega.

De la Vega Mayagoitia fue diputada local, donde impulsó el respeto al derecho de las mujeres, fue consejera magistrada del poder judicial, donde creo la comisión especial de equidad y género del poder judicial la que aún se mantiene y por lo que seguiré impulsando los derechos de las mujeres, desde la trinchera en la que me encuentre”, concluyó.

