Anuncia Trump a Robert O’Brien como nuevo Asesor de Seguridad Nacional

La selección se dio poco después de que el presidente anunciara nuevas sanciones contra Irán por los ataques del fin de semana a instalaciones petroleras en Arabia Saudita

Redacción

Los Angeles.- El presidente Trump seleccionó el miércoles a Robert C. O’Brien, el principal negociador de rehenes del Departamento de Estado, para convertirse en su asesor de seguridad nacional, en un intento por reconstituir a su personal de política exterior incluso cuando enfrenta una creciente tensión con Irán.

Al elegir al Sr. O’Brien para reemplazar a John R. Bolton, quien dejó la Casa Blanca la semana pasada, el presidente eligió a un abogado de Los Ángeles que lo había impresionado con su trabajo para sacar a los estadounidenses detenidos por países como Corea del Norte y Turquía. Pero no está claro cuán diferente será su consejo de su predecesor dado que O’Brien trabajó anteriormente para Bolton y ha citado sus opiniones hawkish en el pasado.

“Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O’Brien, que actualmente se desempeña como el exitoso Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo Asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!”, informó el presidente estadounidense en Twitter

Trump hizo el anuncio poco después de decir que también “aumentaría sustancialmente las sanciones” contra Irán después de los ataques de fin de semana contra las instalaciones petroleras en Arabia Saudita que los funcionarios en Washington y la región han atribuido al gobierno de Teherán .

Trump, quien se encuentra en California para un segundo día de recaudación de fondos de campaña, no ofreció detalles sobre cómo se podrían aumentar las sanciones, pero el movimiento puede haber sido una forma de ofrecer una respuesta dura a los ataques en Arabia Saudita sin necesariamente usar fuerza militar. Su declaración llegó poco después de que retuiteó un mensaje defendiendo su decisión este verano de suspender un ataque aéreo contra Irán.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

