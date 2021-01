Foto: Eduardo Ortega

Nancy Venegas

Irapuato.- El Fondo para apoyo y atención a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas podría aumentar. Sin precisar cifras ni porcentajes, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmó que el dinero destinado a este rubro podría incrementarse.

“Ya hay un fondo y se los dije que ese fondo se podía ir refaccionando, es decir dándoles suficiencia presupuestal se puede aumentar sin problema, es depende de lo que se necesite en ese momento lo creamos porque no existía la comisión de búsqueda, ya con la comisión hay un fondo de víctimas sería a través de ese fondo que se tendrá que analizar qué incluye la Fiscalía y otros aspectos, presupuestalmente tiene un tope pero siempre he dicho que podemos en caso de que se termine darle suficiencia presupuestal, ahora ese fondo precisamente busca fortalecer estos grupos de búsqueda para encontrar estos cuerpos encontrar a sus familiares”, dijo el primer mandatario estatal.

Este jueves en su gira de trabajo por Irapuato, señaló que Guanajuato es una de las entidades precursoras en la integración de la comisión especial de búsqueda de personas, con este organismo se destinó dinero para el fondo de apoyo a los familiares de personas no localizadas, con el fin de que puedan cubrir los gastos de manutención de los hijos de personas desaparecidas. Los apoyos que se distribuyen son verificados por la Secretaría de Gobierno.

El gobernador señaló que pese a los esfuerzos realizados para encontrar a personas no localizadas, deben intensificarse los trabajos. Y confirmó que la atención a colectivos de búsqueda continuará.

“Tenemos que seguir trabajando en conjunto con las autoridades federales y municipales… Siempre hemos tenido la disposición al diálogo, la apertura me he reunido con ellos -miembros de3 colectivos- muchas veces, el secretario de Gobierno tiene la instrucción de reunirse con ellos las veces que haga falta, el subsecretario Alfonso Ruiz se ha reunido con ellos, sí yo entiendo que puede haber todavía inconformidades pero estamos avanzando, trabajando, estamos perfeccionando precisamente la atención a las víctimas no puede haber lo ideal, tenemos que aspirar a ello que no haya un muerto más en Guanajuato y hay que trabajar por eso”.

A final de este sexenio estatal regresará la paz en Guanajuato

Al insistir en que las tareas antiviolencia deben ser coordinadas entre corporaciones federales, estatales y locales y que el Estado ha cumplido con su encomienda, muestra de ello son las acciones de prevención al delito como la edificación de 13 centros de atención a adicciones, el gobernador, señaló que a diferencia de enero del 2018, 2019 y 2020, en lo que va del mes se registró en territorio estatal una reducción del 30% en la tasa de homicidios.

“Efectivamente falta mucho por hacer a 2 años de mi gobierno hemos metido a la cárcel ya sentenciados a un mayor número de personas que todo el sexenio anterior, son 1 mil 500 personas que se han metido a la cárcel en estos 2 años ya con sentencia por todos los delitos homicidios, secuestros, robos de vehículos, son más que todos los que se metieron en el sexenio anterior”.

El mandatario estatal señaló que la tan anhelada paz se logrará en la entidad, con los resultados de los operativos implementados como el “Golpe de timón” y “Guanajuato seguro”.

“Empezaremos ya este año los resultados de este trabajo coordinado, conjunto, que nos ha costado mucha sangre a los guanajuatenses, muchos recursos porque hemos invertido mucho a la seguridad pero que finalmente como lo dije al final del sexenio devolveremos la seguridad en Guanajuato que tanto anhelamos”.

