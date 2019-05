Anuncia Scarlett Johansson nueva boda

Aún no se da a conocer la fecha del enlace, sería el tercer matrimonio para la actriz y el primero para el cómico

Redacción

México.- La actriz de 34 años, Scarlett Johansson ha anunciado a través de su publicista que se ha prometido con Colin Jost, de 36 años y cómico del programa de humor estadounidense Saturday Night Life. La pareja lleva saliendo unos dos años y ya se dejan ver juntos en algunas galas y alfombras rojas.

Por el momento, Jost y Johansson no han dado detalles sobre el enlace y tampoco han fijado la fecha para el mismo, según ha explicado el representante de la actriz a la agencia Associated Press. Para Jost será su primer matrimonio, mientras que para la intérprete de la saga de Los Vengadores será su tercera boda.

Scarlett Johansson se casó por primera vez en otoño de 2008 con el actor Ryan Reynolds. Entonces, la pareja contrajo matrimonio en una pequeña ceremonia celebrada en un parque natural de Vancouver, Canadá, ante 40 invitados que se alojaron en lujosas tiendas de campaña. Aunque Reynolds había estado prometido durante tres años con la cantante Alanis Morissette, la pareja nunca llegó a casarse, por lo que esa boda fue la primera tanto para él como para Johansson.

El amor les duró a la pareja poco más de dos años, ya que en diciembre de 2010 ambos anunciaron su separación con un comunicado. “Comenzamos nuestra relación con amor y con amor la dejamos. Pedimos que se respete nuestra intimidad”, dijeron entonces. Menos de dos años después, en septiembre de 2012, Reynolds se casaba con la también actriz Blake Lively. La pareja tiene dos hijas y hace pocos días ha anunciado que esperan su tercer retoño.

Johansson tampoco tardó demasiado en encontrar un nuevo amor. La actriz se enamoró del periodista francés Romain Dauriac en 2012 y se marchó a vivir a París con él. Se casaron en secreto en 2014, mismo año en el que la intérprete dio a luz a su primera hija, Rose Dorothy. Sin embargo, dos años después se daba a conocer su separación y meses después, en septiembre de 2017, se anunciaba el acuerdo de divorcio de la pareja.

Esta nueva boda no deja de sorprender puesto que hace unos meses, la intérprete explicaba en una entrevista que aunque la idea del matrimonio le parecía “muy romántica, muy bonita”, pensaba que no le parecía “natural ser una persona monógama”. “Es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo, eso prueba de que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto”, reflexionaba.

Con información de El País

RC