Anuncia Ricardo Ortiz tres proyectos para la rehabilitación de vialidades

Irapuato.- El cambio de semáforo a naranja del Covid, no significa un relajamiento de medidas ni una apertura en automático de los diferentes giros, pues primero deben de contar con protocolos aprobados por el Gobierno Municipal para que se decida quiénes sí abren y quiénes no, advirtió el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

El presidente municipal consideró que el cambio de semáforo podría ser una ‘caja de pandora’ en donde los ciudadanos relajen las medidas sanitarias y los contagios se disparen, por lo que estarán siendo más estrictos en el cumplimiento de las medidas sanitarias, por lo que ya fueron clausurados cines y tres gimnasios que abrieron sin dar aviso y sin cumplir con los protocolos.

“Cada municipio tenemos nuestras propias realidades, nuestras propias problemáticas y nuestras propias decisiones y en ese sentido nos sumamos al tema del semáforo pero sí vamos a plantear con el consejo de reactivación cuales sí y cuáles no, qué actividades se van a autorizar”, señaló.

En Irapuato, dijo ya se decidió que museos, cines, teatros y eventos culturales no van a reabrir, pese a que estén contemplados en el semáforo naranja; y en cuanto a los templos, sólo tienen permitido abrir a un 25% de su capacidad pero sólo el lugar de culto, no está permitidos eventos sociales como bodas, quince años, no bautizos, no confirmaciones, ni comuniones y ni mucho menos fiestas patronales, lo cual les será informado en próximos días.

“No podemos bajar la guardia, tenemos que incrementar las medidas de protección de higiene porque la gente pensará que como estamos en naranja ya podemos relajarme, puedo hacer la fiesta, puedo hacer la reunión, salgo sin cubre bocas y eso no puede ser posible y estamos conscientes de este riesgo, el semáforo ya se aprobó y vamos a asumir ese riesgo pero de manera muy cuidada”, dijo.

Ricardo Ortiz reconoció que el cambio de semáforo fue una sorpresa para varios alcaldes que lo expresaron en la reunión que sostuvieron con la Secretaría de Gobierno, pues el estado está entre los siete a nivel nacional con una tendencia a la alza en contagios y muertes, sin embargo explicaron que se revisó, estos factores, pero también el número de camas disponibles y la necesidad de reactivar la economía.

En Irapuato comentó que se tienen 2 mil 838 casos confirmados con coronavirus y 152 fallecidos, y aunque están de acuerdo con el hecho de reactivar la economía, que es ya una urgente necesidad, también quieren ser responsables en las medidas de prevención, por lo que se hará una reapertura basada en los protocolos y no en automático como muchos pensaron, pues lo último que se quiere es regresar a cierre total de negocios.

