Anuncia Ricardo La Volpe su retiro como director técnico

México.- El argentino Ricardo La Volpe anunció oficialmente su retiro como director técnico en una plática en ESPN.

Tras más de 35 años de carrera como técnico, detalló que después de lo que le ocurrió en su última experiencia como timonel, en el Club Deportivo Toluca, tomó la decisión de ahora enfocarse en buscar una oportunidad como director deportivo, algo que ha buscado desde hace más de 10 años.

Esta información la dio a conocer en una plática con el periodista de ESPN David Faitelson: “Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo”.

En México, La Volpe concluyó su andar en las canchas como jugador en 1983 con los Halcones de Oaxtepec y luego tuvo una larga trayectoria como entrenador y estuvo al frente de equipos como Oaxtepec, Puebla, Atlante, América, Atlas, Chivas, Toluca, Querétaro y Jaguares, además de que dirigió todo un proceso con la Selección Mexicana hasta el mundial de Alemania 2006.

