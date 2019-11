Anuncia Prieto regreso a dirigencia

Anticipó que su regreso será complicado en virtud de las diferencias políticas que existen con Alma Alcaraz a quien invitó a continuar dentro de la dirigencia estatal

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ernesto Prieto Gallardo, anunció su regreso a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena tras dejar sin efectos la licencia indefinida que presentó para poder asumir el cargo de diputado local; por lo que dijo que en próximos días asumirá su responsabilidad como dirigente de su partido.

Sin embargo, anticipó que su regreso será complicado en virtud de las diferencias políticas que existen con Alma Alcaraz Hernández, secretaría general de Morena a quien invitó a continuar dentro de la dirigencia estatal en su cargo pues dijo que goza de mucha capacidad y experiencia política.

El legislador local declaró que “el viernes al mediodía presenté ante el Instituto Estatal Electoral de aquí de Guanajuato un escrito en donde les informo que dejo sin efectos la licencia temporal por tiempo indefinido que el 24 de septiembre del año pasado presente ante el Comité Estatal de Morena y que me fue aprobada en una sesión de comité, entonces regreso a la dirigencia del partido”.

Prieto refirió que su regreso sería por un periodo aproximado de seis meses, en tanto se elija a la nueva dirigencia estatal; “viendo que ya se avecina el proceso electoral del 2021, creo que es muy importante que el partido se re direccione”, señaló.

Dijo que el viernes acudió a las instalaciones del partido para notificar el hecho, pero no las encontró abierta por lo que dejó el documento por escrito al secretario de Derechos Humanos, Enrique Alba para que éste lo presente al pleno del Comité para que tengan conocimiento de su reincorporación.

Respecto a su cargo como diputado local señaló que constitucionalmente no hay impedimento de que ejerza ambas funciones.

“Improcedente”

Alma Alcaraz, secretaria general del partido, aseguró que el regreso de Ernesto Prieto es improcedente en virtud de que se encuentra suspendido de sus derechos partidistas por tres años, “en estos momentos es improcedente lo que está diciendo, es totalmente algo ilegal, no es posible que él pueda regresar en virtud de que quien no tenga sus derechos a salvo, no es militante. Vaya, entonces cómo puede ser y aparte hasta dirigencia”.

Dijo que lo viable es que Prieto pida licencia pero al Congreso del Estado en virtud de que falta a las sesiones del pleno del Legislativo “cada diputado nos cuesta en 250 mil pesos (…) por no asistir son en promedio 60 mil pesos. Hago un llamado al Grupo Parlamentario de Morena, no es posible que se esté pagando tantísimo recurso mensualmente a diputados que no asisten porque están manchando la imagen de Morena”.

Comentarios

Comentarios