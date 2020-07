Anuncia presidente convenio con la ONU para la compra de medicamentos en el extranjero

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado la polémica que se creó por su anuncio de realizar la ceremonia del grito de Independencia el 15 de septiembre. Dijo que a este evento podrían asistir unas 500 personas en el Zócalo capitalino portando unas antorchas.

Además dijo que se tendrá una modificación en el tradicional desfile militar, ya que no serán los contingentes que se vieron el año pasado, sino que será una ceremonia conmemorativa. Además aseguró que en ambos casos se mantendrán las medidas sanitarias preventivas para evitar contagios de coronavirus.

“En la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas bien separadas y yo hice la propuesta porque hay un comité de esta ceremonia, esa es la propuesta de que sea con antorchas, para que, para mandar un mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza, porque así es además, la gente mantiene la esperanza, y la esperanza es una fuerza muy poderosa, y se puede cuidar que en toda la plancha 500, con representación de los 32 estados, con las 32 entidades federativas”, aseguró.

Informó que la ciudadanía puede seguir la transmisión a través de la radio, televisión y desde sus casas.

“En el caso del desfile militar lo mismo, no es el desfile de siempre, no será El del año pasado en el que participaron miles de personas, será una ceremonia conmemorativa sin muchos contingentes, guardando la sana distancia, todo a partir de los protocolos de salud, pero no me dieron tiempo de explicarlo“, afirmó.

Sin embargo comentó que esto también depende de la decisión de las personas de asistir a la celebración en el Zócalo, porque ya no existe imposición del gobierno.

