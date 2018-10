Anuncia Piqué nueva Copa Davis; se jugará en España

La modificación en el torneo llega 118 años después para dar inicio a la primera edición. Hasta el momento Nadal y Djokovic indican que podrían participar

Notimex

Madrid.- El futbolista del Barcelona Gerard Piqué presentó en esta ciudad la nueva Copa Davis, torneo de tenis que en las ediciones 2019 y 2020 se llevará a cabo en la capital de España.

“Hace dos o tres años pensé en un evento único en el mundo del tenis en el que los jugadores pudieran representar a sus naciones. Llegamos a la conclusión de que ir de la mano de la ITF (Federación Internacional de Tenis) era la mejor solución”, relató.

La modificación en el torneo llega 118 años después para dar inicio a la primera edición de la nueva Copa Davis, con lo cual está cumpliendo un sueño, afirmó el defensa español y también presidente del Grupo Kosmos en la presentación de este torneo, que se realizará del 18 al 24 de noviembre del próximo año y se jugará en la Caja Mágica, sobre pista dura.

“Estáis muy preocupados por las grandes raquetas. Rafa (Nadal) ha dicho que vendrá si no está lesionado y con el número uno ya es más que suficiente. Sobre (Novak) Djokovic, mi viaje no fue por sus declaraciones, y hay que entender sus palabras. No dijo que no iba a venir, dijo que si coincidía con ATP, iría al torneo de ATP”, aclaró.

Hasta el momento se encuentran cuatro naciones clasificadas: España, Croacia, Francia y Estados Unidos, y se ha invitado a Gran Bretaña y a Argentina. Las otras 12 selecciones accederán precisamente a partir de esas rondas preliminares de febrero.

“Espero que sea una semana mágica para esta ciudad y para el mundo del tenis. Vendrán muchos aficionados de fuera a defender a sus naciones y queremos que esa semana el mundo del tenis se centre en una competición única para todos”, concluyó.

RC