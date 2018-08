Anuncia Pemex 16 millones de pesos para rehabilitar la vía a Juventino Rosas

La petrolera seguirá contribuyendo con el gobierno después de la transición, sin embargo estará esperando la transición de gobierno en los tres niveles para más programas

Cuca Domínguez

Salamanca.- Alfredo Chávez López, coordinador operativo de Programas de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de Pemex, anunció que se invertirán 16 millones de pesos para la rehabilitación con concreto hidráulico en la calle José Vasconcelos, contigua a las instalaciones de la refinería local y que, además, llega a la carretera estatal que conduce al municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas.

La rehabilitación consistirá en la colocación de concreto hidráulico en la calle José Vasconcelos, única vía que comunica con el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas.

El funcionario federal destacó que los trabajos para la comunidad seguirán en esta calle, para lo que se tiene la inversión proyectada de 16 millones de pesos, lograda, a través de la gestión del alcalde Antonio Arredondo Muñoz, en trabajo conjunto con la petrolera.

“Es importante recalcar el trabajo que hace el PACMA en localidades petroleras por el bienestar y beneficio de los habitantes donde se tienen operaciones. No se tiene riesgo de que se pierdan los recursos, se tienen calendarios independientes, no necesariamente nos regimos por los cambios de gobierno, Pemex trabaja los 365 días del año y en éstos, está comprometido con México y con la población donde tiene instalaciones, no hay riesgo”, aseguró.

Sobre otros programas que podrán bajar a Salamanca, dijo que se tienen que esperar los cambios de gobierno, no sólo en lo local, ya que la transición será además a nivel nacional, “por lo que seremos respetuosos y estaremos esperando las instrucciones y los tiempos adecuados en este ejercicio, para entonces hablar con el alcalde en turno y ver qué proyectos tienen para la ciudad y de qué manera la petrolera puede sumarse a éstos.

“Que no les quede duda que Pemex, siempre está al pendiente de sus comunidades trabajando en beneficio de todos”, concluyó.

