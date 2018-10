Anuncia AMLO cancelación de nuevo aeropuerto en Texcoco

El presidente electo comunicó en conferencia de prensa que se respetará la decisión que emitió la ciudadanía para construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, y dejará el proyecto millonario de lado

Notimex

México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se respetará la decisión que emitió la ciudadanía para construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, rehabilitar el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y la terminal aérea de Toluca.

En conferencia de prensa en Hotel Four Points by Sheraton, en la colonia Roma, López Obrador aseguró que es totalmente viable construir esta obra en la Base Aérea de Santa Lucía y confirmó que la operación de los dos aeropuertos no representa ningún riesgo, y dio a conocer que tiene un dictamen de las autoridades francesas que avala el proyecto.

Dijo que con esta decisión el gobierno federal se va a ahorrar 100 mil millones de pesos y se resolverá el problema de saturación del actual aeropuerto.

En su mensaje agradeció a todos los que participaron en la consulta, tanto a los que votaron a favor de la Base Aérea de Santa Lucía como del opción en el lago de Texcoco y reiteró que las inversiones de los empresarios están garantizadas y podrán hacer el mismo volumen de obra en la nueva terminal.

Empresarios insisten en Texcoco tras resultados La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), expresó su desacuerdo con la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, como resultado de la consulta. El líder de los industriales, Francisco Cervantes Díaz, hizo un llamado al próximo gobierno federal para que se continúe con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, obra clave para enfrentar insuficiencias y soportar un mayor crecimiento de nuestro país. Cervantes Díaz señaló que “no podemos aceptar el resultado; porque existe un principio de derecho que establece que los cambios no pueden ser retroactivos, especialmente cuando se han invertido ya más de 100 mil millones de pesos, ¿qué caso tiene tirarlos?” En un comunicado, el líder de los industriales de México expresó su preocupación por la estabilidad y el crecimiento del país y aseguró que no es una necedad, ni la defensa de interés individual, sino el resultado del análisis de los abundantes argumentos y datos técnicos que se han puesto sobre la mesa a lo largo de los últimos meses. Por su lado, el presidente de la confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, espera que el próximo gobierno tome la mejor decisión para el país, y más allá del resultado de la consulta “anuncie seguir adelante con el proyecto de Texcoco”. El representante del sector patronal destacó que el mensaje que brindará esta mañana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, respecto al futuro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, es de suma importancia y “ojalá llame a la tranquilidad y a la moderación”. “Más allá del resultado de esta consulta, a la que no le reconocemos validez legal ni representatividad estadística, esperamos que el presidente electo tome en cuenta la evidencia técnica indiscutible y anuncie seguir adelante con el proyecto de Texcoco”, dijo. En entrevista para el programa Despierta con Loret, añadió que una decisión en otro sentido tendrá graves implicaciones en la tranquilidad de los mercados internacionales, significará la pérdida de confianza de sectores productivos y no sería acertado que antes de empezar su presidencia “este error de octubre lo marcara por completo”.

AL