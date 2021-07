Redacción

México.- Este certificado acreditará la inmunización, así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está (el certificado)”, comentó.

Para obtener el certificado se tendrá que ingresar a la página https://cvcovid.salud.gob.mx/, en donde deberás introducir el CURP.

López-Gatell comentó que este documento busca facilitarle los viajes a los mexicanos, pues recordó que hay países que piden comprobantes de que ya fueron vacunados.

“Hay un segmento de la población que tiene la necesidad u oportunidad de viajar a otros países, En algunos países, en particular en la región europea, están poniendo restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no pueden viajar”, dijo.

López-Gatell pidió que el certificado no sea usado como condicionante de empleo, pues explicó que las leyes mexicanas no lo permiten.

“No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra Covid. No sería procedente que un empleador pida el certificado y que la persona no tiene el certificado no quiere recibir el empleo o si ya está empleado”, comentó.

