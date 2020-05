Anuncia Fiscalización operativo el 10 de mayo

Redacción

Salamanca.- A través del Plan de Acción Municipal COVID-19, la alcaldesa Betty Hernández informó sobre el trabajo oportuno y responsable que ha realizado el Gobierno Local en conjunto con instancias Estatales y Federales, así como con los diferentes sectores de la población que voluntariamente se han sumado, para frenar la curva de contagios del Coronavirus en esta fase 3.

Juan Carlos Razo Guevara, director General de Cultura, Educación, Deporte y Atención a la Juventud y portavoz del Consejo Municipal de Protección Civil, dio a conocer los resultados de las estrategias implementadas de manera inmediata por parte del Gobierno Municipal ante cada una de las fases de la enfermedad; acciones que resulta fundamental que se mantengan e intensifiquen por 15 días más, para continuar con la disminución del riesgo potencial de contagios.

“Estamos luchando como Administración por la vida y salud de nuestra gente, si alguien requiere alimento no dude en solicitarlo, tenemos campañas permanentes para las personas que lo requieran y así no falte el alimento en sus hogares; seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para que los salmantinos no tengamos nada que lamentar” expresó la Alcaldesa Betty Hernández.

También estuvo presente Ramona Gutiérrez Meza, coordinadora Jurisdiccional del área de Protección Contra Riesgos Sanitarios, representante de la Secretaría de Salud del Estado, quien manifestó que el objetivo común es evitar la propagación del virus por el bienestar de los salmantinos.

