Salamanca.- Mientras el alcalde César Prieto Gallardo destacó que la incidencia delictiva va a la baja, anunció que su gobierno está trabajando en una aplicación desde donde la ciudadanía podrá denunciar cualquier situación de inseguridad; además que al mismo tiempo se mantendrá la presencia de elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Adelantó que ha tenido reuniones con todos los mandos de la zona militar y de la Guardia Nacional (GN), con quienes se informó que hubo una disminución del índice delictivo.

“Sin embargo, no es suficiente, estamos viendo el tema de las tecnologías, que la gente denuncie y se dé la cultura de la denuncia. Muchas veces hay delitos que no se denuncian, como la extorsión, de la que tenemos cifras negras porque la gente no denuncia ante el temor a que la autoridad esté implicada en alguno de los asuntos”, señaló.

En este sentido, dijo que buscará que haya presencia de la Policía y de la GN para que cada 5 minutos, por lo menos, los ciudadanos vean que hay una patrulla ahí; toda vez que esto propiciaría un ambiente en el que las personas vuelven a salir a las calles y hubiese una reactivación económica.

Una nueva app de denuncia

Anunció además que se está desarrollando una aplicación para denunciar desde el teléfono celular y así el 911 dará aviso para atender el incidente. Según señaló, esta podría estar funcionando para enero del 2022, aunque podría ser incluso antes.

“Queremos que sea una aplicación que sí funcione, que cuando el ciudadano la utilice, sepa que le será de utilidad y no solo le quitará datos a su teléfono o memoria”.

Este miércoles se desarrollaron una serie de operativos intermunicipales, con la participación de elementos de las Fuerzas del Estado y de corporaciones policiacas vecinas, donde se revisaron las motos para inhibir los robos de todo tipo; además de que se realizaron recorridos en colonias como Bellavista, 1910, entre otras.

Trabajo comunitario entre funcionarios Foto: Yadira Cárdenas Tras participar en la jornada de atención y servicios del DIF Salamanca en la comunidad Los Prietos, el alcalde Julio César Prieto anunció la implementación de un programa de trabajo comunitario entre funcionarios municipales y ciudadanos para realizar actividades como limpieza y mantenimiento en colonias y comunidades. “Cuando se detecte un espacio público que esté abandonado y no en las condiciones para que la gente las ocupe, será para que todos los funcionarios vayamos y hagamos nuestra labor de recoger, limpiar, de mejorar las condiciones de estos espacios públicos. Al mismo tiempo, los ciudadanos podrán convivir con los funcionarios y verán que no somos ajenos o que estamos en un nivel diferente que ellos”. Por otro lado también continúa visitando colonias y comunidades para mantenerse en contacto, conocer las necesidades y establecer prioridades para las próximas acciones de obra pública. Como principales peticiones figuran: la pavimentación, agua potable y drenaje. Durante el evento, Eugenia Martínez Carrillo, presidenta de la junta del DIF, ofertó los servicios de la dependencia con una atención personalizada y profesional en materia de salud como son la atención médica, dental, asesoría nutricional, además de la asesoría legal. Sin embargo dejó abierta la posibilidad de sumar un mayor número de acciones de las dependencias de gobierno hasta llegar a cada uno de los habitantes.

