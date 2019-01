Anuncia AMLO subasta de vehículos y aviones oficiales

El gobierno de México realizará subastas de vehículos, aviones y helicópteros, con lo que se pretende recaudar 100 millones de pesos, mismos que se destinarán a la Guardia Nacional, informó el presidente

Notimex

Ciudad de México.- En febrero y marzo próximo, el gobierno de México realizará subastas de vehículos, aviones y helicópteros, con lo que se pretende recaudar 100 millones de pesos, mismos que se destinarán a la Guardia Nacional, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que el 23 y 24 de febrero próximo, en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, se llevará a cabo un tianguis para poner en venta 171 camionetas blindadas y semiblindadas, siete tractocamiones, 23 pick up, nueve automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, dos tractores agrícolas, dos autobuses, cinco remolques, un Audi Blindado y un BMV blindado, éste último “de línea fifí”.

“La austeridad tiene que aplicar en lo que es superfluo, en lo que no es operativo y no tiene que ver con el funcionamiento del gobierno para el servicio a los ciudadanos o en lo que signifique que haya más vigilancia y recaudación de ingresos. Es quitar todo lo que no es básico”, afirmó.

Por ejemplo, entre las camionetas que se venderán está una BMW X5, modelo 2013, con un nivel de blindaje 3 y un peso de 2.8 toneladas, la cual tuvo un costo original de 2 millones 164 mil 500.02 pesos y su valor de salida será de 761 mil 625.02.

En su conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional, indicó que los días 26 y 27 de abril se pondrán en venta también en Santa Lucía, 76 aviones y helicópteros en una feria, y de lo que se obtenga todo irá a la Guardia Nacional.

Indicó que le pedirán a la Fiscalía General y a la Secretaría de Gobernación que quienes adquieran esas unidades sean personas que se dediquen a actividades lícitas.

