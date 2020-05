Anuncia alcaldesa llegada de federales

Yadira Cárdenas

Salamanca.- En la comunidad de Valtierrilla la más grande del municipio con más de 13 mil habitantes la mayoría de las personas aún no creen en el Coronavirus, a pesar de que el sacristán de la parroquia falleció a causa de esta enfermedad hace unos días y el sacerdote está siendo tratado por el mismo padecimiento, el templo permanece abierto, así como los comercios no esenciales y los habitantes andan en las calles sin usar cubre bocas.

A pesar de la difusión que se ha realizado en la comunidad sobre las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid19 y el cierre del jardín principal, el acordonamiento fue retirado, niños, adultos y adultos mayores realizan su vida cotidiana.

Comercios como papelerías, tiendas de regalos, ropa, dulcerías, bolsas, entre otros no esenciales permanecen abiertos, lo mismo los locales de comida cuyos propietarios en su mayoría no usan las medidas sanitarias establecidas por las instancias de salud de los tres niveles de gobierno, ni cubre bocas, gen actibacterial o se respeta la sana distancia.

En las calles se pueden observar que son contadas las personas que usan cubre bocas, quienes son vistos con burla por parte del resto de los pobladores, “no creen en la enfermedad o piensan que no les va a dar, te ven como bicho raro, sobre todo la gente mayor dice que no cree en el coronavirus, que eso no existe”, señala Gabriela Miranda.

Esto a pesar de que el pasado 5 de mayo el sacristán de la Parroquia de “Nuestra Señora de Guadalupe” de la comunidad, un hombre de 67 años falleció a casusa del Covid19, y posteriormente la Diócesis de Irapuato, envío un comunicado informando que el presbítero de la comunidad de Valtierrilla, Alejandro Barrón, resultó positivo a las pruebas de Covid-19, por lo que permanecía en aislamiento, con todas las recomendaciones sanitarias y no presentaba síntomas.

Aunque no se ofician misas por el momento, las puertas de la parroquia permanecen abiertas, por lo que los feligreses pueden entrar sin problema, desconociendo si el inmueble fue sanitizado, “la gente no pregunta nada, entran y salen, nadie nos dice nada, aquí todos andan normal”, señaló uno de los habitantes.

