Anuncia Alcaldesa de Apaseo el Alto entrega de despensas ante contingencia sanitaria

Roberto López

San Miguel de Allende.- Aunque se mantiene vigente la prohibición de bares y cantinas, algunos en el Centro Histórico decidieron abrir en horario limitado para no tener que despedir personal.

Entre las medidas de prevención contra el Covid-19 que anunció el gobierno municipal, está la designada para restaurantes y restaurante-bar de reducir la capacidad al 50%, y deberán implementar medidas de sana distancia, desinfección de mesas y sillas entre comensales, lavado de manos continua por meseros y cerrarán sus servicios a las 10:00 pm. De ser necesario, en una segunda etapa: limitar únicamente a comida para llevar y servicio a domicilio.

Para bares, cantinas, centros nocturnos, casinos y cervecerías, se suspendió el servicio hasta nuevo aviso. Sin embargo, algunos bares del centro siguen abriendo, aunque con un horario limitado. Por ejemplo, La Canti, en la esquina de Zacateros y Pila Seca, que abre de 2:00 de la tarde a 9:00 de la noche y hasta ofrece la cerveza a 15 pesos.

La Coronela, en la esquina de Relox y San Francisco, en el primer cuadro de la ciudad, también está abierta y con promociones al 2X1.

El gobierno municipal no ha señalado que los lugares que no respeten las medidas de prevención serán sancionados de alguna manera, pero los establecimientos están abriendo para no tener que despedir empleados y para seguir con un ingreso económico.