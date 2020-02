Anuncia alcaldesa avances en acuerdos del Plan Salamanca

Redacción

Salamanca.- Los pocos habitantes que alberga la Colonia León Guzmán viven con temor debido a la inseguridad en la zona, con sus calles sin pavimentar y al menos una veintena de casas que han sido abandonadas por el mismo motivo; los colonos no pierden la esperanza de que la situación mejore.

Las viviendas habitadas están a medio construir, algunas cuentan con agua potable pero no drenaje, otras apenas están en trámite de regularización, hay alumbrado público pero los habitantes señalaron no todas las luminarias están en funcionamiento, por lo que por las noches es aún más el riesgo el transitar por el lugar, al grado de que los taxistas no quieran llevar pasaje.

A pesar de todas las necesidades la prioridad para los residentes es la seguridad; comentaron que los asaltos a repartidores y promotores están a la orden del día, así como robos en las casas, sin embargo los homicidios son los que han puesto en alerta a los colonos.

Abandonan sus hogares

Del 2018 a la fecha se han registrado al menos una decena de homicidios y hechos de violencia en la zona, lo que ha obligado a abandonar sus hogares a todos aquellos que tienen la posibilidad.

“Hay una cámaras de vigilancia en una parte de la colonia pero no sabemos si funcionen, porque siguen los asaltos, aquí los repartidores poco entran, los taxis no quieren llegar, las tiendas ya mejor cerraron, y muchos se han ido pero los que no tenemos a donde ir, ¿qué hacemos?”, cuestionaron con temor.

Sin perder la esperanza

Los vecinos mencionaron que es triste que la colonia se considere una de las más peligrosas y sea de las más olvidadas desde hace varios años, y aun así no pierden la esperanza de que la situación mejore, sobre todo para que los niños crezcan en un mejor entorno.

“Lo que se pide es vigilancia pero que sea de verdad y no sólo unos días, aquí no pasan las patrullas solo en las orillas y no muy seguido, aquí estamos totalmente abandonados”, lamentaron.