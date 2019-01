Anuncia alcalde ajustes en la prestación servicios ante desabasto de gasolina

La recolección de basura continua aunque a la mitad de su capacidad mientras que los servicios de emergencia no se descuidan aunque se trabaja con cautela

Guanajuato.- El gobierno municipal anunció que ante el desabasto que se presenta en la ciudad se decidió realizar ajustes operativos para garantizar la seguridad y la prestación de los servicios públicos como la recolección de la basura.

“De las 13 gasolineras que tenemos en el municipio, solamente están funcionando cuatro y eso complica la movilidad”, dijo el Presidente Municipal al externar su preocupación por la escasez de combustible en la capital guanajuatense.

Mediante un boletín el alcalde manifestó que no suspenderá ni aplazará los trabajos de rutina.

Respecto a la recolección de residuos, mencionó que la Dirección General de Servicios Públicos trabaja entre el 40 y el 50% de su capacidad; sobre la operatividad en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reveló que existe una reserva especial para los vehículos de patrullaje y emergencia, pero aun así se trabaja con mucha cautela ante este caso inusitado.

Navarro Saldaña aseguró que su gabinete mantiene comunicación con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la Secretaría de Gobierno para monitorear cómo avanza la regularización del suministro.

“Ojalá que se regularice este tema a la brevedad, por la economía del estado y del país”, expresó.

En el tema turístico, se reveló que se tuvieron reportes de los turistas que se quejaron por porque no podían regresarse a su ciudad de origen y, entre el viernes 4 y el domingo 6 de enero, la llegada de visitantes bajó, ante el miedo a quedarse sin gasolina.

El Presidente Municipal externó su preocupación ante el problema que se agudizó desde el viernes 4, porque “es una tema que no solamente va de quererse mover” y, a su vez, puede provocar desabasto en el tema de alimentos u otros productos de primera necesidad.

Revisarán cumplimiento del transporte público

El mandatario municipal informó que la Dirección de Movilidad revisó los paraderos y las rutas del transporte público, “para que las unidades estén trabajando de manera puntual y estén cumpliendo con los horarios”.

“Tengo información de que no lo hicieron así ayer (domingo 6 de enero); me comentan que fue porque no tenían combustible, pero no nos avisan”, dijo.

Puntualizó que este operativo se despliega en la Capital del Estado con el objetivo de garantizar un servicio de la máxima calidad e impedir que la ciudadanía sufra afectaciones económicas.

