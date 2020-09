Antros en la Capital cambian de giro, se convierten en restaurante bar

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Desde principios de mes, grupos animalistas de la capital ya habían denunciado a las autoridades el lugar donde mataban y torturaban perros en Marfil, pero no se atendió la queja.

Esto lo dio a conocer, Eduardo Rodríguez, el vocero del Grupo de Animalistas de Guanajuato capital, quien afirmó exigió castigo para los responsables de matar y torturar perros en un predio del Cerro de las Enredaderas.

Y es que el pasado miércoles, se descubrió que, en un aljibe, a metros del Congreso del Estado, se encontraban los cadáveres de 13 perros, los cuales fueron asesinados con violencia, hechos que fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

Al respecto Eduardo Rodríguez, señaló que un grupo de protectores de los animales, que colabora con el Grupo de Animalistas, les hicieron saber que se estaba presentando esta situación y que ya habían denunciado los hechos a las autoridades, aunque no preciso a cuál, pero hubo caso omiso.

“Alguno de los otros grupos, había hecho ya un reporte de este lugar, a principios del mes, y es una pena que haya tenido que sufrir otro animalito para que llegara a este nivel de difusión (…) nos comentaron que ya lo habían reportado, no sé si lo reportaron por medio del Centro de Control Animal, no tengo los detalles, pero no se hizo nada”.

Afirmó que, como sociedad animalista, estarán sumándose a la denuncia penal de los hechos, misma que ya interpuso el municipio y la diputada panista Alejandra Gutiérrez, anunció que interpondrá.

De la misma manera, afirmó que se reunirán con autoridades municipales, para generar estrategias de denuncia, que eviten que se vuelvan a pasar por alto situaciones similares si llegaran a pasar, una vez que se publique el reglamente de protección animal.

“Tendremos ya una plática, para ver el tema de esto, cuáles van a ser los mecanismos de denuncia una vez que este el reglamento y ver que todas las dependencias de gobierno para que esto se frene”.