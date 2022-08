El líder estatal de Antorcha Campesina en Guanajuato dijo augurar que no habrá acuerdo con el Ayuntamiento

Guanajuato.- Sin acuerdos en concreto concluyó una reunión de funcionarios de la alcaldía capitalina con integrantes de la organización Antorcha Campesina en Guanajuato. Dicha asociación se ha manifestado en eventos públicos en contra del presidente Alejandro Navarro por supuestas promesas incumplidas.

Al finalizar la reunión, Marcos Pérez, líder estatal de Antorcha Campesina en Guanajuato, dijo augurar que no habrá acuerdo con el Ayuntamiento. A su juicio, los directores de área que participaron y empleados de tercer y cuarto nivel no le dieron la seriedad necesaria.

En la reunión se acordó que el día 12 de agosto se realizará una nueva mesa de trabajo para que la alcaldía dé respuestas concretas a las múltiples peticiones. Entre ellas la construcción de los caminos al Zangarro y Molineros. Obra que, de acuerdo a los miembros de Antorcha Campesina en Guanajuato, el alcalde se comprometió iniciar este mismo año.

“De no llegar a un acuerdo con las autoridades seguiremos en las calles. No vamos a claudicar en la lucha”, expresó Marcos Pérez, quien agregó que no observan voluntad política.

Se manifestarían en Cervantino

Dijo que seguirán manifestándose en eventos públicos incluso en el Cervantino si es necesario, espacio que será un escaparate para exhibir sus demandas.

Aclaró que son conscientes que no todas sus peticiones se resuelvan este año pero que esperarán al día 12 para conocer la propuesta de la alcaldía y que los compromisos sean por escrito.

Por parte de la alcaldía acudió Juan Carlos Delgado Zárate, director general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y Marco Antonio Ortiz de Obra Pública, en tanto que la directora de Desarrollo Social no asistió, pero envió a un representante.

Rehabilitación de caminos, aulas y agua potable para comunidades de la zona sur, son algunas peticiones de Antorcha Campesina.

