Antonio Chaurand renunciaría al Sismacc por una diputación

Roberto Lira

Celaya.- El director del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (Sismacc), Antonio Chaurand Sorzano, aseguró que renunciaría si le confirman que está inscrito como candidato a una diputación plurinominal por Morena , sin embargo señaló que no tiene información al respecto.

El funcionario dijo que hasta ahora su posible candidatura es sólo un rumor, y aunque ha tratado de confirmarlo con la dirigencia de Morena no tiene una afirmación al respecto pero si esto resulta cierto renunciaría a la dirección.

“He intentado preguntar en Morena y hasta el momento no tengo ninguna información, es por eso que no he tomado ninguna conducta en ese sentido, sí me confirman una cosa así por supuesto que tendría que dejar el cargo”, comentó.

Asimismo indicó que el partido político cuenta con sus documentos para inscribirlo sin avisarle y de confirmase estaría dispuesto a participar en el proceso.

“Por supuesto que me gustaría participar, pero yo no he hecho por el momento absolutamente nada, si a mí Morena me corroborara está información yo tendría que renunciar de inmediato, mientras tanto yo sigo trabajando, porque además lo que hay que hacer ahorita es muchísimo”, comentó Chaurand Sorzano.

Hace unas semanas se dio a conocer que el director del Sismacc se encontraba en la lista de candidatos a una diputación federal por la vía plurinominal del partido Morena , sin embargo a la fecha el partido no ha confirmado o negado esta información.

