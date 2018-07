Anticipa alcaldesa electa que habrá ‘limpia’ en la administración

Beatriz Hernández Cruz adelantó que ningún funcionario de la administración municipal se quedará en el próximo gobierno que encabezará respondiendo así a lo solicitado por el pueblo durante su campaña

Salamanca.- La alcaldesa electa Beatriz Hernández Cruz adelantó que ningún funcionario de la administración municipal se quedará en el próximo gobierno que encabezará.

Lo anterior fue dado a conocer por la expanistas quien dio a conocer que está por reunirse con el actual alcalde para comenzar a trabajar y determinar cómo se realizará el proceso de entrega-recepción, de acuerdo a lo que marca la ley, y para ello se conformará una comisión con integrantes del Ayuntamiento saliente y entrante.

A pregunta expresa si alguno de los funcionarios de la actual administración se quedaría, dijo “no, ninguno”. Al cuestionar hasta qué nivel saldrán de la administración, respondió que “todo el que sea necesario”.

Sobre si es una ‘limpia’ de la administración, respondió que “es una decisión que estoy tomando en base a lo que el pueblo me está solicitando y dentro de todas las peticiones que he recibido es que se haga una reestructura completa de la administración”.

Resaltó que esta decisión no alcanzará al personal sindicalizado, “hay gente que no tiene la culpa de lo que está sucediendo, tenemos que rescatar talentos, hay gente muy talentosa y honesta y hay que rescatarla”, precisó.

Hernández Cruz, quien será la primera mujer en gobernar este municipio, dijo que los funcionarios que lleguen a su gobierno tendrá que cumplir tres requisitos y son que los que van a trabajar en presidencia tienen que ser honestos, tienen que tener la capacidad, el perfil o el oficio para desarrollar lo que se les asigne y como tercer punto, trato humano, quien no trate bien a la ciudadanía, quien sea déspota, altanero, grosero, que no tenga la capacidad o que sea deshonesto, no va a trabajar en esta administración. “Si hay una secretaria que es deshonesta se va”, precisó.

La alcaldesa electa precisó que sigue revisando los perfiles de los funcionarios que le estarán acompañando en su gobierno y que hasta este día no tiene ninguno definido, “he tenido mucho cuidado sobre todo de los que estarán al frente de las dependencias de esta nueva administración”.

Al preguntarle si se va alinear al plan de gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que sí. “Claro que sí, tiene que haber un verdadero cambio, que es lo que la gente está esperando; en el caso de los salarios son decorosos, dignos de la responsabilidad que se desarrolla, en ese sentido seré respetuosa, lo que marca la ley”.

En el caso de sus emolumentos dijo que percibirá lo que marca la Ley Orgánica del Estado y recordó que como diputada hizo una recomendación para ajustar el salario por lo que ella sí lo atenderá.

