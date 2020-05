Anthony Hopkins debuta en Tik Tok al son del rap

Redacción

Estados Unidos. – Anthony Hopkins se sumó a un desafío en Tik Tok llamado Toosie Slide Challenge, sus pasos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Este ‘challenge’ está inspirado en el sencillo del rapero Drake, por lo que todo aquel al que se suma a él deberá mover el cuerpo siguiendo los pasos del tema musical.

Luego de que termina, el actor menciona a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger para invitarlos para que se unan.

Además de esto el actor menciona famosos diálogos de los personajes icónicos del cine. Te dejamos el video:

#Drake I’m late to the party… but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020