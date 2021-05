1.- Antes del parteaguas

Alejandra Gutiérrez Campo

A veinticinco días de la jornada electoral para obtener los triunfadores del proceso 2021, de acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada del 6 al 9 de mayo, el panorama pinta favorable a la candidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, que se consolida en el primer lugar de las preferencias con un registro de 42.65 por ciento; seguida en segunda posición, por el abanderado de Morena Ricardo Sheffield Padilla, que alcanzó 15.14 por ciento; subiendo al tercer lugar, Juan Pablo López Marún del PRI con 10.79 por ciento.

Uno de los factores que le ofrecen la especie de garantía a la panista, es el comportamiento de los números relacionados con el rechazo hacia los candidatos.

El más rechazado fue Sheffield Padilla con 31.46 por ciento; luego López Marún, 22.57 %; detrás Gutiérrez Campos y su 12.42%. Se puede agregar a esta área, la correspondiente al nivel de conocimiento del candidato: Alejandra lidera con 82 por ciento, mientras el exprocurador del Consumidor consiguió 72%. Un resultado que podría deberse a la ausencia en el municipio.

El instrumento aplicado por la firma TAG Research, ofreció también los referentes que podrían servir para el diseño del próximo ayuntamiento leonés. Con los datos al momento, sería con cuatro institutos políticos: PAN,

Morena, PRI y PVEM, porque a los otros siete partidos sus números en las preferencias no se los permiten; Elizabeth Rangel de PES alcanzó sólo el 2.04%. Cabe mencionar que en los “resultados brutos”, hay un 15.96% de indecisos, los cuales si votan no cambiarían de manera radical los resultados pues la distancia entre 1ª y 2º lugar es 27.51%. El modelaje se hizo antes de la renuncia de un síndico y varios regidores en la planilla de Sheffield.

2.- Cancelar a los violentos

Lorena Alfaro García

Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg, se ha tardado en cumplir con sus propias políticas de moderación de contenidos que prohíben mensajes de odio y violencia política de género en medio del proceso electoral mexicano. Caso de estudio resulta la elección municipal de Irapuato donde la candidata panista Lorena Alfaro García ha sido víctima de acoso y agresiones en páginas de la red social, y, ante las evidencias, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEGG) decretó medidas cautelares a favor de ella: ordenó a

Facebook eliminar las publicaciones con estos contenidos violentos.

Sitios en la red social, como la del “seudoperiodista” Gerardo Hernández Morales, deberán eliminar sus publicaciones con violencia política de género en un plazo de 24 horas a partir de que sea notificado Facebook Inc., de la sanción del IEEG. No sólo eso, deberán abstenerse de volver a realizar este tipo de acciones.

Para Lorena Alfaro, la puntera al momento en el proceso municipal irapuatense, la determinación dada en el expediente 71-2021-PESE-CG no solamente una victoria para ella, sino para “todas las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia”. Para los demás es un precedente. Facebook ahora deberá cumplir con lo ordenado por el IEEG, pero sobre todo ponerse al día con sus propias reglas.

3.- ¿Manos en las elecciones?

Enrique Arreola Mandujano

La representación del Partido del Trabajo (PT) en Tarimoro “exigirá” al Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEEG) piso parejo en el proceso electoral municipal, pues existen los elementos para señalar que el alcalde, Enrique Arreola Mandujano, está

“apoyando a su familiar” la candidata del PAN a sucederlo, María del Refugio Arreola, con recursos del erario tarimorense. La abanderada petista a la alcaldía, Adriana Bravo, señaló que urge que se termine con la “inequidad” que subsiste en esa elección municipal.

De acuerdo a la experiencia que tienen los dirigentes de los partidos políticos de Tarimoro, Enrique Arreola, en el proceso electivo de 2018 donde se le declaró ganador, fue responsable de diversas violaciones a la legislación electoral, por lo que su triunfo fue protestado por los candidatos de oposición y sus partidos.

La intervención del alcalde Arreola Mandujano, sería tal, que hasta estaría preocupando a los propios blanquiazules de Tarimoro, que estarían notificando ya de esto a la dirigencia estatal panista que preside Román Cifuentes, esperan que la mano negra termine. Eso sí, de lo que no se salvará Enrique Arreola Mandujano ante los excesos, es que los inconformes, además de acudir a las autoridades electorales, solicitarán al Congreso del Estado que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) realice una auditoría integral a la administración del edil.

De la Valija. Transparencia judicial

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. A partir de hoy el Poder Judicial del Estado (PJEG) se pondrá a mano con la legislación de transparencia y acceso a la información estatal, para poner a disposición de la sociedad las versiones públicas de sus sentencias. Lo hará de forma gradual.

En una primera etapa, publicarán este miércoles las sentencias emitidas por las salas civiles y penales del primer trimestre de 2021. Visite usted el buscador de sentencias públicas en el portal de los muchachos de Héctor Tinajero Muñoz, magistrado presidente del PJEG.

Carlos Zamarripa Aguirre

En sus primeras declaraciones después de su designación automática en el nuevo organismo el 20 de enero de 2019, afirmó que pondría “su esfuerzo para generar justicia, tal y como lo hemos venido haciendo”, se refería su larga trayectoria como Procurador de Justicia del Estado. Sin embargo, de la “Fiscalía Autónoma” frente a la gran necesidad de terminar con la añeja impunidad, cimiente de la inseguridad en la entidad, se espera la nueva actuación y un nuevo discurso.

Carlos Zamarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, este martes conoció la importancia de tener un equipo especializado y que trabaje con celeridad frente a los problemas sociales, porque la demanda de justicia se está multiplicando. Integrantes de la Séptima Caravana Internacional de Búsqueda, en donde participan familiares de desaparecidos en el estado, accedieron a la instalación de los Servicios de Investigación Científica, donde no hallaron a sus familiares; pero desvelaron que 470 cuerpos “continúan sin identidad” en la FGE.

La impunidad que se señala impera en Guanajuato se considera como causa del alza de secuestros y extorsiones durante el 1er trimestre de 2021, respecto del mismo en 2020, en 360 por ciento, según el Observatorio Ciudadano de León. La caravana marchó en la Zapatera donde avisó que la meta es presionar a las autoridades para generar protocolos que faciliten el trabajo y posibiliten el hallazgo: en el tránsito huella, el fiscal debe informar: ¿Dónde están los cuerpos sacados de las fosas y cómo los contabilizan?