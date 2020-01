Antes de gastar dinero en la feria, se debe de hacer un análisis: Raymundo Gómez

Cuca Domínguez

Salamanca.- “No hay condiciones para que se realice la feria de Salamanca, mejor ese dinero que se destine a aumentarle los sueldos a los policías o mejorar el sistema 911 que tiene serios problemas y de esta manera se beneficiará de manera directa”, así se pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca, Raymundo Gómez García.

Precisó que antes de gastar dinero en la feria, se debe de hacer un análisis, “se tiene que ver si es productivo, en qué le beneficia a la población; efectivamente la feria es una tradición que se ha hecho por mucho tiempo, pero en estos momentos no es indispensable, aunado a que los proveedores de éste evento vienen de otra ciudad y se llevan la derrama económica.

El año pasado creo que se gastaron 15 millones de pesos, por ello estoy a favor de que se priorice, en este momento hay otras prioridades, más que una feria que se quiere volver a realizar en el centro histórico y que causó más molestias que beneficios”, aseguró.

El líder empresarial se pronunció a favor de que ese dinero que se pretende gastar en la feria, mejor se destine al fortalecimiento del 911 que tiene muchas deficiencias y es responsabilidad del municipio, sabemos le urge una inversión para poder estar a la altura de las necesidades de Salamanca, urge que tenga una capacidad de respuesta, que su personal se capacite, porque además es el primer contacto que tiene la ciudadanía ante una emergencia.

Por ello la propuesta del sector empresarial es que no se haga la feria, que ese dinero se destine al 911, o en su caso que ese dinero se destine para que les incrementen el sueldo de los policías, porque no hay condiciones para que se haga una feria, “los tiempos no dan para eso, hay una situación bastante endeble y tampoco benefician a los comerciantes locales”, agregó.

Dijo que esta propuesta se hará de manera oficial, formal se hablará con regidores para en su momento establecer la propuesta, “no podemos estar desperdiciando dinero en este tema, desgraciadamente los presupuestos de todos los rubros han sido recortados y no se puede destinar tanto dinero a un evento que no beneficia a la población.

Si no se realiza la feria, no pasa nada, tal vez se pueden realizar eventos culturales, deportivos que no requieran de la aplicación de recursos públicos”, concluyó.

SZ